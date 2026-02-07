https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/maliye-kapinizi-calabilir-rayic-bedeli-kontrol-edin-degerli-konut-vergisinde-son-gun-yaklasiyor-1103334055.html
Maliye kapınızı çalabilir: Rayiç bedeli kontrol edin, değerli konut vergisinde son gün yaklaşıyor
Maliye kapınızı çalabilir: Rayiç bedeli kontrol edin, değerli konut vergisinde son gün yaklaşıyor
Belediyelerin artırdığı rayiç bedeller nedeniyle eviniz farkında olmadan vergi kapsamına girmiş olabilir. Birden fazla ve 17 milyon TL üzeri konutu olanların... 07.02.2026
Ev sahiplerinin çoğu tarafından gözden kaçan değerli konut vergisi, son yıllarda hızla artan emlak rayiç değerleri nedeniyle daha geniş bir kesimi ilgilendirir hale geldi. NTV'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, beyanname süresinin 20 Şubat’ta sona ereceğini hatırlatarak yükümlülerin konut değerlerini kontrol etmesi gerektiğini duyurdu.Tek konutu olanlar muafMaliye’nin açıklamasına göre, değerli konut vergisi kapsamına giren bir konutu olsa bile tek taşınmazı bulunanlar beyanname vermeyecek. Vergi, birden fazla ve rayiç bedeli 17 milyon 11 liranın üzerinde olan konutlara sahip kişiler için geçerli olacak.Rayiç artışları sürpriz yaratabilirBelediyelerin son yıllarda emlak rayiç bedellerini yüksek oranlarda artırması, birçok konutun fark edilmeden değerli konut vergisi kapsamına girmesine yol açtı. Uzmanlar, ev sahiplerinin belediyelerden rayiç bedel sorgulaması yapmasının önemine dikkat çekiyor.Emlak vergisinden farklı bir vergiDeğerli konut vergisi, emlak vergisinden farklı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Emlak vergisi belediyelere ödenirken, değerli konut vergisi doğrudan Maliye’ye ödeniyor. Bu nedenle emlak vergisinin ödenmiş olması, değerli konut vergisi yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.2026 için yeni sınırlar belirlendi2026 yılında uygulanacak vergi oranlarına esas mesken değerleri, 2025 yılı rakamlarının yüzde 12,745 oranında artırılmasıyla belirlendi. Buna göre, 17 milyon 11 liranın üzerindeki konutlar artık “değerli konut” sınıfında yer alıyor.Vergi tutarları nasıl hesaplanacak?Vergi iki taksitte ödenecekRayiç bedeli değerli konut vergisi sınırlarını aşan mükelleflerin, 20 Şubat’a kadar Değerli Konut Beyannamesi vermesi gerekiyor. Hesaplanan vergi ise yıl içinde iki taksit halinde ödenecek.
