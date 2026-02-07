https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/katar-basbakani-al-sani-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-dohada-bir-araya-geldi-bolgesel-gerilim-1103337008.html
Katar Başbakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Doha'da bir araya geldi: Bölgesel gerilim ele alındı
Katar Başbakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Doha'da bir araya geldi: Bölgesel gerilim ele alındı
Sputnik Türkiye
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Doha’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T16:16+0300
2026-02-07T16:16+0300
2026-02-07T16:16+0300
dünya
i̇ran
katar
doha
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336817_0:403:2923:2047_1920x0_80_0_0_d71b4777ee67177e04f919c6803be672.jpg
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimleri ele aldı.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Arakçi, İran Dışişleri Bakanı’nın Katar ziyareti kapsamında başkent Doha’da bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu’da tansiyonun azaltılması amacıyla sürdürülen diplomatik çabalar ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimler değerlendirildi.Al Sani, ABD ile İran arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, söz konusu görüşmelerin tarafların çıkarlarını gözeten kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanması temennisini dile getirdi.Açıklamada, görüşmede ayrıca bölge halklarının yeni gerilimlerin olumsuz etkilerinden korunması için ortak çabaların artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/iran-disisleri-bakani-arakci-israile-taninan-dokunulmazlik-uluslararasi-hukuku-zayiflatmistir-1103334536.html
i̇ran
katar
doha
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336817_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_93c41d67f296409aff2b67b30917deee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, katar, doha, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, abbas arakçi
i̇ran, katar, doha, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, abbas arakçi
Katar Başbakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Doha'da bir araya geldi: Bölgesel gerilim ele alındı
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Doha’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları değerlendirdi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimleri ele aldı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Arakçi, İran Dışişleri Bakanı’nın Katar ziyareti kapsamında başkent Doha’da bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu’da tansiyonun azaltılması amacıyla sürdürülen diplomatik çabalar ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimler değerlendirildi.
Al Sani, ABD ile İran arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, söz konusu görüşmelerin tarafların çıkarlarını gözeten kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanması temennisini dile getirdi.
Açıklamada, görüşmede ayrıca bölge halklarının yeni gerilimlerin olumsuz etkilerinden korunması için ortak çabaların artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.