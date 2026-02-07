Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/katar-basbakani-al-sani-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-dohada-bir-araya-geldi-bolgesel-gerilim-1103337008.html
Katar Başbakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Doha'da bir araya geldi: Bölgesel gerilim ele alındı
Katar Başbakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Doha'da bir araya geldi: Bölgesel gerilim ele alındı
Sputnik Türkiye
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Doha’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T16:16+0300
2026-02-07T16:16+0300
dünya
i̇ran
katar
doha
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336817_0:403:2923:2047_1920x0_80_0_0_d71b4777ee67177e04f919c6803be672.jpg
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimleri ele aldı.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Arakçi, İran Dışişleri Bakanı’nın Katar ziyareti kapsamında başkent Doha’da bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu’da tansiyonun azaltılması amacıyla sürdürülen diplomatik çabalar ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimler değerlendirildi.Al Sani, ABD ile İran arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, söz konusu görüşmelerin tarafların çıkarlarını gözeten kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanması temennisini dile getirdi.Açıklamada, görüşmede ayrıca bölge halklarının yeni gerilimlerin olumsuz etkilerinden korunması için ortak çabaların artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/iran-disisleri-bakani-arakci-israile-taninan-dokunulmazlik-uluslararasi-hukuku-zayiflatmistir-1103334536.html
i̇ran
katar
doha
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336817_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_93c41d67f296409aff2b67b30917deee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, katar, doha, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, abbas arakçi
i̇ran, katar, doha, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, abbas arakçi

Katar Başbakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Doha'da bir araya geldi: Bölgesel gerilim ele alındı

16:16 07.02.2026
© REUTERS Qatar’s Ministry of Foreign AffairsKatar Başbakanı Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Doha'da bir araya geldi
Katar Başbakanı Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Doha'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
© REUTERS Qatar’s Ministry of Foreign Affairs
Abone ol
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Doha’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları değerlendirdi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimleri ele aldı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Arakçi, İran Dışişleri Bakanı’nın Katar ziyareti kapsamında başkent Doha’da bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu’da tansiyonun azaltılması amacıyla sürdürülen diplomatik çabalar ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimler değerlendirildi.
Al Sani, ABD ile İran arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, söz konusu görüşmelerin tarafların çıkarlarını gözeten kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanması temennisini dile getirdi.
Açıklamada, görüşmede ayrıca bölge halklarının yeni gerilimlerin olumsuz etkilerinden korunması için ortak çabaların artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır
13:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала