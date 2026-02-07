https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/katar-basbakani-al-sani-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-dohada-bir-araya-geldi-bolgesel-gerilim-1103337008.html

Katar Başbakanı Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Doha'da bir araya geldi: Bölgesel gerilim ele alındı

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Doha’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimleri ele aldı.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Arakçi, İran Dışişleri Bakanı’nın Katar ziyareti kapsamında başkent Doha’da bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu’da tansiyonun azaltılması amacıyla sürdürülen diplomatik çabalar ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimler değerlendirildi.Al Sani, ABD ile İran arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, söz konusu görüşmelerin tarafların çıkarlarını gözeten kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanması temennisini dile getirdi.Açıklamada, görüşmede ayrıca bölge halklarının yeni gerilimlerin olumsuz etkilerinden korunması için ortak çabaların artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

2026

