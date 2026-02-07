Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/iran-disisleri-bakani-arakci-israile-taninan-dokunulmazlik-uluslararasi-hukuku-zayiflatmistir-1103334536.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı konuşmada, 'İsrail’e tanınan dokunulmazlığın uluslararası hukuk düzenini zayıflattığını belirterek yaptırım'... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T13:06+0300
2026-02-07T13:21+0300
dünya
ortadoğu
abbas arakçi
i̇srail
gazze
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097395615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66659395a8caf7ea4cc86770ab221e14.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’e tanınan dokunulmazlığın uluslararası hukuk sistemini zayıflattığını belirterek, Tel Aviv yönetimine karşı somut adımlar atılması çağrısında bulundu.Arakçi, Katar’ın başkenti Doha’da 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 17’nci Al Jazeera Forumu’nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki jeopolitik dengelerin Gazze’deki savaşın ardından yeniden şekillendiğini söyledi. “Filistin, bölgemizin stratejik ve ahlaki pusulasıdır” diyen Arakçi, bu meselenin aynı zamanda uluslararası hukukun ve insan haklarının gerçek anlamda geçerli olup olmadığının bir sınavı olduğunu ifade etti.Arakçi, Filistin’deki krizin geçmişte “yasadışı işgal ve temel hakların inkârının sonucu” olarak görüldüğünü, ancak bugün gelinen noktada durumun çok daha ağır bir boyuta ulaştığını savundu.'İsrail’in yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarı olumsuz etkilediğini' dile getiren Arakçi, “Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır” dedi.Tel Aviv yönetiminin Filistin’deki saldırılarının cezasız kaldığını savunan Arakçi, İsrail’in uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bildiğini ve bu durumun bölge ülkelerinin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal açıdan zayıflatılmasına yol açtığını söyledi.“İsrail’e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır” diyen Arakçi, İsrail’e karşı askeri ve ticari yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.Arakçi, konuşmasında ayrıca İran ile ABD arasında dün Umman'da başlayan müzakerelerin devamı için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti. İran'ın nükleer programının müzakere edilemez olduğunu belirten Arakçi, zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çekme olasılığını da reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/arakci-maskattaki-gorusmeler-verimli-gecti-devami-baskentlerdeki-istisarelerle-netlesecek-1103322881.html
i̇srail
gazze
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097395615_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4beb68027ce795229bd28119dbde25d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abbas arakçi, i̇srail, gazze, i̇ran
ortadoğu, abbas arakçi, i̇srail, gazze, i̇ran

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır

13:06 07.02.2026 (güncellendi: 13:21 07.02.2026)
© AP Photoİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
© AP Photo
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı konuşmada, 'İsrail’e tanınan dokunulmazlığın uluslararası hukuk düzenini zayıflattığını belirterek yaptırım' çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’e tanınan dokunulmazlığın uluslararası hukuk sistemini zayıflattığını belirterek, Tel Aviv yönetimine karşı somut adımlar atılması çağrısında bulundu.
Arakçi, Katar’ın başkenti Doha’da 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 17’nci Al Jazeera Forumu’nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki jeopolitik dengelerin Gazze’deki savaşın ardından yeniden şekillendiğini söyledi.
“Filistin, bölgemizin stratejik ve ahlaki pusulasıdır” diyen Arakçi, bu meselenin aynı zamanda uluslararası hukukun ve insan haklarının gerçek anlamda geçerli olup olmadığının bir sınavı olduğunu ifade etti.
Arakçi, Filistin’deki krizin geçmişte “yasadışı işgal ve temel hakların inkârının sonucu” olarak görüldüğünü, ancak bugün gelinen noktada durumun çok daha ağır bir boyuta ulaştığını savundu.
'İsrail’in yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarı olumsuz etkilediğini' dile getiren Arakçi, “Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır” dedi.
Tel Aviv yönetiminin Filistin’deki saldırılarının cezasız kaldığını savunan Arakçi, İsrail’in uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bildiğini ve bu durumun bölge ülkelerinin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal açıdan zayıflatılmasına yol açtığını söyledi.
“İsrail’e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır” diyen Arakçi, İsrail’e karşı askeri ve ticari yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.
Arakçi, konuşmasında ayrıca İran ile ABD arasında dün Umman'da başlayan müzakerelerin devamı için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti. İran'ın nükleer programının müzakere edilemez olduğunu belirten Arakçi, zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çekme olasılığını da reddetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
DÜNYA
Arakçi: Maskat’taki görüşmeler verimli geçti, devamı başkentlerdeki istişarelerle netleşecek
Dün, 17:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала