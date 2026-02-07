https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/iran-disisleri-bakani-arakci-israile-taninan-dokunulmazlik-uluslararasi-hukuku-zayiflatmistir-1103334536.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı konuşmada, 'İsrail'e tanınan dokunulmazlığın uluslararası hukuk düzenini zayıflattığını belirterek yaptırım' çağrısında bulundu.
2026-02-07T13:06+0300
2026-02-07T13:06+0300
2026-02-07T13:21+0300
13:06 07.02.2026 (güncellendi: 13:21 07.02.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı konuşmada, 'İsrail’e tanınan dokunulmazlığın uluslararası hukuk düzenini zayıflattığını belirterek yaptırım' çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’e tanınan dokunulmazlığın uluslararası hukuk sistemini zayıflattığını belirterek, Tel Aviv yönetimine karşı somut adımlar atılması çağrısında bulundu.
Arakçi, Katar’ın başkenti Doha’da 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 17’nci Al Jazeera Forumu’nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki jeopolitik dengelerin Gazze’deki savaşın ardından yeniden şekillendiğini söyledi.
“Filistin, bölgemizin stratejik ve ahlaki pusulasıdır” diyen Arakçi, bu meselenin aynı zamanda uluslararası hukukun ve insan haklarının gerçek anlamda geçerli olup olmadığının bir sınavı olduğunu ifade etti.
Arakçi, Filistin’deki krizin geçmişte “yasadışı işgal ve temel hakların inkârının sonucu” olarak görüldüğünü, ancak bugün gelinen noktada durumun çok daha ağır bir boyuta ulaştığını savundu.
'İsrail’in yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarı olumsuz etkilediğini' dile getiren Arakçi, “Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır” dedi.
Tel Aviv yönetiminin Filistin’deki saldırılarının cezasız kaldığını savunan Arakçi, İsrail’in uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bildiğini ve bu durumun bölge ülkelerinin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal açıdan zayıflatılmasına yol açtığını söyledi.
“İsrail’e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır” diyen Arakçi, İsrail’e karşı askeri ve ticari yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.
Arakçi, konuşmasında ayrıca İran ile ABD arasında dün Umman'da başlayan müzakerelerin devamı için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti. İran'ın nükleer programının müzakere edilemez olduğunu belirten Arakçi, zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çekme olasılığını da reddetti.