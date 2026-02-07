Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/japonya-yarin-erken-secim-icin-sandik-basina-gidiyor-1103332512.html
Japonya yarın erken seçim için sandık başına gidiyor
Japonya yarın erken seçim için sandık başına gidiyor
Sputnik Türkiye
Japonya, son iki yılda ikinci kez erken genel seçime gidiyor. Japonya'nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaiçi’nin aldığı erken seçim kararı, iktidardaki... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T10:10+0300
2026-02-07T10:10+0300
dünya
asya & pasifik
japonya
liberal demokrat parti (ldp)
meclis
meclisin feshi
erken seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099220533_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a04167a501e6de6d9778289dd42f1854.jpg
Japonya, pazar günü erken genel seçim için sandık başına gidecek. Son iki yılda ikinci kez yapılan seçim, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile muhalefet açısından kritik bir sınav olarak görülmekte.Japonya’nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaiçi, geçen yıl partisinin yaşadığı oy kaybının ardından erken seçim kararı aldı. Takaiçi, yüksek kamuoyu desteğine güvenerek LDP’ye Meclis’te yeniden güçlü bir çoğunluk kazandırmayı hedefliyor.Uzmanlara göre, son kamuoyu yoklamalarında Takaiçi'nin onay oranı yüzde 50 ile 70 arasında değişiyor. Göreve geldiği ekim ayından bu yana Takaiçi, diplomatik temasları ve kamuoyundaki görünürlüğüyle öne çıktı. Ülkede muhalefet partileri, erken seçim kararının ekonomik reformları ve bütçe görüşmelerini geciktirdiğini savunuyor. Seçimin kış aylarında yapılması da, özellikle kuzey bölgelerde düşük katılım riski nedeniyle eleştirildi.Geçmişte yaşanan siyasi finansman skandalları, LDP’nin kamuoyundaki itibarını zedelemişti. Ancak Japonya'da son dönemde bu konunun seçmen gündeminde daha az yer tuttuğu ileri sürüldü.Meclis feshedildiJaponya Başbakanı Sanae Takaiçi, görevdeki üçüncü ayı dolmadan Alt Meclis’i feshederek ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı. Fesih kararı 23 Ocak’ta açıklandı.Japon basınında yer alan bilgilere göre iktidardaki muhafazakar blok, Liberal Demokrat Parti ile Japonya Yenilik Partisi’nden oluşurken, seçimde karşısına Anayasal Demokrat Parti ile Komeito’nun kurduğu Merkez Reform İttifakı çıkacak.Japonya’da bütçe, başbakan seçimi ve uluslararası anlaşmalar gibi kritik alanlarda belirleyici yetkiye sahip olan Alt Meclis, siyasi sistemde merkezi bir rol oynuyor. Bu nedenle seçim sonuçları, hükümetin hareket alanını doğrudan etkileyecek.Göreve 21 Ekim 2025'te başlayan Takaiçi, kamu harcamalarının artırılması, vergi indirimleri ve enflasyonla mücadele sözü verirken, muhalefet partileri bu vaatlerin yeterince somut olmadığını savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/japonyada-meclis-erken-genel-secim-icin-feshedildi-1102973319.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099220533_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_53b3c491989d92fc230e7d98364a8066.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, japonya, liberal demokrat parti (ldp), meclis, meclisin feshi, erken seçim
asya & pasifik, japonya, liberal demokrat parti (ldp), meclis, meclisin feshi, erken seçim

Japonya yarın erken seçim için sandık başına gidiyor

10:10 07.02.2026
© AP Photo / Takashi AoyamaSanae Takaichi
Sanae Takaichi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Takashi Aoyama
Abone ol
Japonya, son iki yılda ikinci kez erken genel seçime gidiyor. Japonya'nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaiçi’nin aldığı erken seçim kararı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin geleceği açısından belirleyici olacak.
Japonya, pazar günü erken genel seçim için sandık başına gidecek. Son iki yılda ikinci kez yapılan seçim, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile muhalefet açısından kritik bir sınav olarak görülmekte.
Japonya’nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaiçi, geçen yıl partisinin yaşadığı oy kaybının ardından erken seçim kararı aldı. Takaiçi, yüksek kamuoyu desteğine güvenerek LDP’ye Meclis’te yeniden güçlü bir çoğunluk kazandırmayı hedefliyor.
Uzmanlara göre, son kamuoyu yoklamalarında Takaiçi'nin onay oranı yüzde 50 ile 70 arasında değişiyor. Göreve geldiği ekim ayından bu yana Takaiçi, diplomatik temasları ve kamuoyundaki görünürlüğüyle öne çıktı.
Ülkede muhalefet partileri, erken seçim kararının ekonomik reformları ve bütçe görüşmelerini geciktirdiğini savunuyor. Seçimin kış aylarında yapılması da, özellikle kuzey bölgelerde düşük katılım riski nedeniyle eleştirildi.
Geçmişte yaşanan siyasi finansman skandalları, LDP’nin kamuoyundaki itibarını zedelemişti. Ancak Japonya'da son dönemde bu konunun seçmen gündeminde daha az yer tuttuğu ileri sürüldü.

Meclis feshedildi

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, görevdeki üçüncü ayı dolmadan Alt Meclis’i feshederek ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı. Fesih kararı 23 Ocak’ta açıklandı.
Japon basınında yer alan bilgilere göre iktidardaki muhafazakar blok, Liberal Demokrat Parti ile Japonya Yenilik Partisi’nden oluşurken, seçimde karşısına Anayasal Demokrat Parti ile Komeito’nun kurduğu Merkez Reform İttifakı çıkacak.
Japonya’da bütçe, başbakan seçimi ve uluslararası anlaşmalar gibi kritik alanlarda belirleyici yetkiye sahip olan Alt Meclis, siyasi sistemde merkezi bir rol oynuyor. Bu nedenle seçim sonuçları, hükümetin hareket alanını doğrudan etkileyecek.
Göreve 21 Ekim 2025'te başlayan Takaiçi, kamu harcamalarının artırılması, vergi indirimleri ve enflasyonla mücadele sözü verirken, muhalefet partileri bu vaatlerin yeterince somut olmadığını savunuyor.
Takaiçi Sanae, Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
DÜNYA
Japonya'da meclis erken genel seçim için feshedildi
23 Ocak, 09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала