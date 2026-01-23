https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/japonyada-meclis-erken-genel-secim-icin-feshedildi-1102973319.html
Japonya'da meclis erken genel seçim için feshedildi
Japonya'nın ilk kadın başkanı olan Sanae Takaichi, hafta başında yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin erken seçime gideceğini belirtmişti.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, hafta başında Japonya Parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisi'ni genel seçime götüreceğini açıklamasının ardından meclis feshedildi. Yerel medyadaki bilgilere göre, Temsilciler Meclisi, bu sabah yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetti.Genel seçimler 8 Şubat'taNormal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan meclisin feshi, acil erken genel seçim sürecini başlatıyor. 8 Şubat'ta yapılacak genel seçim için kampanya süreci 27 Ocak'ta başlayacak.Japonya'nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaichi, iktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP) içindeki liderlik değişiminin ardından Ekim 2025'te göreve gelmişti. Takaichi, erken seçimi, başbakanlığı için halktan güven oyu alma açısından gerekli gördüğünü belirtmişti.Hafta başında yaptığı açıklamada Takaichi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etmişti.
23.01.2026
