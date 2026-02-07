https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/iran-genelkurmay-baskani-musevi-uyardi-ulkemize-yonelik-herhangi-bir-macera-savasin-bolgede-1103337122.html

İran Genelkurmay Başkanı Musevi uyardı: 'Ülkemize yönelik herhangi bir macera, savaşın bölgede yayılmasına yol açar'

07.02.2026

poli̇ti̇ka

i̇ran

ortadoğu

abdurrahim musevi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, “İran’a karşı başlatılacak herhangi bir askeri girişim, bunu planlayanlar ve destekleyenler için telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açacaktır” uyarısında bulundu.Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın düşmanlarının İran’a savaş dayatmayı hedefleyen her türlü maceranın kaçınılmaz bir yenilgiyle sonuçlanacağını ve bölgedeki savaş ve krizlerin kapsamının genişlemesine neden olacağını çok iyi bildiğini ifade etti.Ülkesinin 'savaşı başlatan taraf olmayacağını ancak ulusal güvenliğini, çıkarlarını ve toprak egemenliğini savunmaktan da asla geri durmayacağını' vurgulayan Musevi, 'İran’a karşı yapılacak herhangi bir maceranın, kaçınılmaz olarak çatışmanın bölgesel ölçekte yayılmasına yol açacağını' dile getirdi.Musevi açıklamasında, 'İran ordusuna bağlı hava kuvvetlerinin en üst düzeyde hazırlık seviyesine sahip olduğunu' belirterek İran silahlı kuvvetlerinin 'düşman tehditlerindeki artışa paralel olarak askeri kapasitelerini güçlendirmeye ve savunma hazırlıklarını artırmaya devam ettiğini' hususunun altını çizdi.

