https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/arakci-maskattaki-gorusmeler-verimli-gecti-devami-baskentlerdeki-istisarelerle-netlesecek-1103322881.html
Arakçi: Maskat’taki görüşmeler verimli geçti, devamı başkentlerdeki istişarelerle netleşecek
Arakçi: Maskat’taki görüşmeler verimli geçti, devamı başkentlerdeki istişarelerle netleşecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'ın başkenti Maskat'ta İran ile ABD temsilcileri arasında yapılan dolaylı görüşmelerin "iyi bir başlangıç" olduğunu... 06.02.2026
Arakçi: Maskat’taki görüşmeler verimli geçti, devamı başkentlerdeki istişarelerle netleşecek

17:47 06.02.2026
© İran Dışişleri Bakanlığı/Handoutİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© İran Dışişleri Bakanlığı/Handout
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman’ın başkenti Maskat’ta İran ile ABD temsilcileri arasında yapılan dolaylı görüşmelerin “iyi bir başlangıç” olduğunu belirterek, müzakerelerin sürdürülmesi konusunda genel bir uzlaşıya varıldığını, ancak sürecin nasıl ilerleyeceğine başkentlerde yapılacak değerlendirmeler sonucu karar verileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat’ta yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından İran devlet televizyonuna kısa bir değerlendirmede bulundu.
Arakçi, görüşmelerin sabah 10.00’dan akşam 18.00’e kadar yoğun ve uzun sürdüğünü belirterek, “Bugün sabah saat 10’dan neredeyse akşam 6’ya kadar yoğun ve uzun müzakerelerimiz oldu, birkaç tur dolaylı görüşme gerçekleşti” dedi.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi’nin süreçte etkin rol oynadığını vurgulayan Arakçi, “Sayın Bedr el-Busaidi, gerek ev sahipliği ve organizasyon, gerekse tarafların mesaj ve pozisyonlarının birbirine iletilmesi konusunda bugün büyük çaba sarf etti. Birkaç tur görüşme yapıldı; konuları önce kendisiyle ele aldık, ardından o diğer tarafla görüştü” ifadelerini kullandı.
İran tarafının uzun bir aradan sonra kendi tutum ve kaygılarını açık biçimde ilettiğini söyleyen Arakçi, “Pozisyonlarımız ve kaygılarımız ile İran halkının çıkarları ve haklarıyla ilgili tüm gerekli hususlar, çok iyi bir atmosfer içinde karşı tarafa aktarıldı ve diğer tarafın görüşleri de dinlendi” dedi.
Süreci “iyi bir başlangıç” olarak nitelendiren Arakçi, müzakerelerin geleceğinin başkentlerde yürütülecek istişarelere bağlı olduğunu belirterek şunları kaydetti:
Bu iyi bir başlangıçtı ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, başkentlerde yapılacak istişarelere ve bundan sonra nasıl devam edileceğine dair alınacak kararlara bağlı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda prensipte neredeyse mutabakat sağlandı; ancak zamanlama, yöntem ve tarih, Allah nasip ederse, Umman dışişleri bakanı üzerinden yürütülecek sonraki istişarelerde belirlenecek.
Arakçi, değerlendirmesini, “Bana göre atmosfer olumluydu ve tek kelimeyle söylemem gerekirse bu, iyi bir başlangıç oldu” sözleriyle tamamladı.
