https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/arakci-maskattaki-gorusmeler-verimli-gecti-devami-baskentlerdeki-istisarelerle-netlesecek-1103322881.html

Arakçi: Maskat’taki görüşmeler verimli geçti, devamı başkentlerdeki istişarelerle netleşecek

Arakçi: Maskat’taki görüşmeler verimli geçti, devamı başkentlerdeki istişarelerle netleşecek

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman’ın başkenti Maskat’ta İran ile ABD temsilcileri arasında yapılan dolaylı görüşmelerin “iyi bir başlangıç” olduğunu... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T17:47+0300

2026-02-06T17:47+0300

2026-02-06T17:47+0300

dünya

abbas arakçi

i̇ran

abd

görüşme

umman

maskat

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103317944_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_1102c8b807b4692c12d9016759adb03d.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat’ta yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından İran devlet televizyonuna kısa bir değerlendirmede bulundu.Arakçi, görüşmelerin sabah 10.00’dan akşam 18.00’e kadar yoğun ve uzun sürdüğünü belirterek, “Bugün sabah saat 10’dan neredeyse akşam 6’ya kadar yoğun ve uzun müzakerelerimiz oldu, birkaç tur dolaylı görüşme gerçekleşti” dedi.Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi’nin süreçte etkin rol oynadığını vurgulayan Arakçi, “Sayın Bedr el-Busaidi, gerek ev sahipliği ve organizasyon, gerekse tarafların mesaj ve pozisyonlarının birbirine iletilmesi konusunda bugün büyük çaba sarf etti. Birkaç tur görüşme yapıldı; konuları önce kendisiyle ele aldık, ardından o diğer tarafla görüştü” ifadelerini kullandı.İran tarafının uzun bir aradan sonra kendi tutum ve kaygılarını açık biçimde ilettiğini söyleyen Arakçi, “Pozisyonlarımız ve kaygılarımız ile İran halkının çıkarları ve haklarıyla ilgili tüm gerekli hususlar, çok iyi bir atmosfer içinde karşı tarafa aktarıldı ve diğer tarafın görüşleri de dinlendi” dedi.Süreci “iyi bir başlangıç” olarak nitelendiren Arakçi, müzakerelerin geleceğinin başkentlerde yürütülecek istişarelere bağlı olduğunu belirterek şunları kaydetti:Arakçi, değerlendirmesini, “Bana göre atmosfer olumluydu ve tek kelimeyle söylemem gerekirse bu, iyi bir başlangıç oldu” sözleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/irandan-abd-ile-zirvede-bulunan-centcom-komutana-tepki-teroristlerle-muzakere-yapilmaz-1103322005.html

i̇ran

abd

umman

maskat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abbas arakçi, i̇ran, abd, görüşme, umman, maskat, ortadoğu