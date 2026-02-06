https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/erzincandaki-49luk-depremin-ardindan-prof-dr-naci-gorurden-uyari-deprem-kritik-yerde-1103319502.html
Erzincan'daki 4.9'luk depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: 'Deprem kritik yerde'
Erzincan'daki 4.9'luk depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: 'Deprem kritik yerde'
Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saha taramalarında şu ana kadar olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Kandilli... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 14.16’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt’ta da hissedildiği bildirildi.AFAD, ilk belirlemelere göre deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.AFAD: Saha tarama çalışmaları sürüyorAFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”Kandilli: Depremin büyüklüğü 5.0Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Kurumun verileri, AFAD ölçümleriyle yakınlık gösterirken, bölgede artçı sarsıntı ihtimali yakından izleniyor.Naci Görür: Deprem kritik bir yerdeYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan depremi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Görür, depremin konumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5.0 büyüklüğünde deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem, o segmana yakın.”
Erzincan'daki 4.9'luk depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: 'Deprem kritik yerde'
Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saha taramalarında şu ana kadar olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Kandilli depremi 5.0 olarak duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depremin kritik bir noktada gerçekleştiğine dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 14.16’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt’ta da hissedildiği bildirildi.
AFAD, ilk belirlemelere göre deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.
AFAD: Saha tarama çalışmaları sürüyor
AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”
Kandilli: Depremin büyüklüğü 5.0
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Kurumun verileri, AFAD ölçümleriyle yakınlık gösterirken, bölgede artçı sarsıntı ihtimali yakından izleniyor.
Naci Görür: Deprem kritik bir yerde
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan depremi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Görür, depremin konumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5.0 büyüklüğünde deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem, o segmana yakın.”