https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/erzincandaki-49luk-depremin-ardindan-prof-dr-naci-gorurden-uyari-deprem-kritik-yerde-1103319502.html

Erzincan'daki 4.9'luk depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: 'Deprem kritik yerde'

Erzincan'daki 4.9'luk depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: 'Deprem kritik yerde'

Sputnik Türkiye

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saha taramalarında şu ana kadar olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Kandilli... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T15:19+0300

2026-02-06T15:19+0300

2026-02-06T15:32+0300

türki̇ye

deprem

naci görür

erzincan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093346877_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6a841162b6717b3aa54444cde49c7a6f.png

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 14.16’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt’ta da hissedildiği bildirildi.AFAD, ilk belirlemelere göre deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.AFAD: Saha tarama çalışmaları sürüyorAFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”Kandilli: Depremin büyüklüğü 5.0Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Kurumun verileri, AFAD ölçümleriyle yakınlık gösterirken, bölgede artçı sarsıntı ihtimali yakından izleniyor.Naci Görür: Deprem kritik bir yerdeYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan depremi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Görür, depremin konumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5.0 büyüklüğünde deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem, o segmana yakın.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/afad-duyurdu-erzincan-ve-kutahyada-pes-pese-deprem-1087974481.html

türki̇ye

erzincan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, naci görür, erzincan