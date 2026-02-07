https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/cikolata-kisti-ameliyati-sonrasi-olumden-dondu-bagirsagi-delindi-1103333376.html
Çikolata kisti ameliyatı sonrası ölümden döndü: Bağırsağı delindi
İstanbul’un İstanbul Sarıyer ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Fadime Keleş, çikolata kisti nedeniyle 2024 yılında bir devlet hastanesine başvurdu. Aynı doktor tarafından üç kez muayene edilen Keleş’e, ameliyat olması gerektiği söylendi.
Ameliyat sonrası şiddetli belirtiler başladı
Geçirdiği ameliyatın ardından sürekli kusma ve şiddetli ağrı şikayetleri yaşayan Keleş, bir hafta boyunca hastanede ciddi sıkıntılar çekti. Bağırsağında bir sorun olup olmadığını doktora sorduğunu belirten Keleş, bu işlemde böyle bir durumun mümkün olmayacağı yanıtını aldığını ifade etti.
Gerçek başka hastanede ortaya çıktı
Şikayetleri geçmeyince başka bir sağlık kuruluşuna başvuran Keleş, burada yapılan kontroller sonrası yeniden ameliyata alındı. Keleş yaşadıklarını, “Bağırsağım kopmuş meğer siz bana ne yaptınız diyerek ağlamaya başladım” sözleriyle anlattı.
Toplamda 3 ayrı ameliyat geçiren Fadime Keleş, 41 gün hastanede tedavi gördü. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kalan Keleş’in, aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen sağlığına kavuşamadı.