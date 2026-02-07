Basketbol Süper Ligi’nde dev derbi: Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya

Türkiye
Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic'i konuk ediyor. Lider Fenerbahçe 7. galibiyetini hedeflerken, Galatasaray çıkışını sürdürmek istiyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftası, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanacak derbiye sahne olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, 8 Şubat 2026 günü saat 15.30’da başlayacak.Karşılaşmada hakemler Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu görev yapacak.Ligde çıktığı 18 maçta 16 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya lider olarak girdi. Sarı-lacivertli ekip, derbiyi kazanması halinde üst üste 7. galibiyetini elde edecek.Son 6 haftada rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da serisini sürdürmeyi hedefliyor.Galatasaray MCT Technic ise ligde oynadığı 18 maçta 11 galibiyet ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya averajla 6. sırada başladı.Son derbilerde Fenerbahçe üstünlüğüİtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco’nun göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan Galatasaray, ligdeki son 4 maçını kazanmayı başardı. Öte yandan Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonundan bu yana ligde rakibine karşı üstünlüğünü sürdürüyor.Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı ligdeki son galibiyeti ise 2021-22 sezonunun ikinci yarısında geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 11 Nisan 2022’de deplasmanda oynanan maçta rakibini 76-70 mağlup etmişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Galatasaray MCT Technic’i konuk edecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftası, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanacak derbiye sahne olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, 8 Şubat 2026 günü saat 15.30’da başlayacak.
Karşılaşmada hakemler Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu görev yapacak.
Ligde çıktığı 18 maçta 16 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya lider olarak girdi. Sarı-lacivertli ekip, derbiyi kazanması halinde üst üste 7. galibiyetini elde edecek.
Son 6 haftada rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray MCT Technic ise ligde oynadığı 18 maçta 11 galibiyet ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya averajla 6. sırada başladı.

Son derbilerde Fenerbahçe üstünlüğü

İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco’nun göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan Galatasaray, ligdeki son 4 maçını kazanmayı başardı.
Öte yandan Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonundan bu yana ligde rakibine karşı üstünlüğünü sürdürüyor.
Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı ligdeki son galibiyeti ise 2021-22 sezonunun ikinci yarısında geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 11 Nisan 2022’de deplasmanda oynanan maçta rakibini 76-70 mağlup etmişti.
