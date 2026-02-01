Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/alperen-sengunden-rocketsi-mavericks-karsisinda-mac-bitimine-saniyeler-kala-one-geciren-sayi-geldi-1103179271.html
Alperen Şengün'den Rockets'ı Mavericks karşısında maç bitimine saniyeler kala öne geçiren sayı geldi
Alperen Şengün'den Rockets'ı Mavericks karşısında maç bitimine saniyeler kala öne geçiren sayı geldi
Sputnik Türkiye
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 yendiği maçta "double-double" yaptı. Şengün, maçın... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T13:17+0300
2026-02-01T13:17+0300
spor
alperen şengün
nba
houston rockets
dallas mavericks
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103178983_0:41:1024:617_1920x0_80_0_0_61fee592feac591859b7db6d7d6ab18c.jpg
Toyota Center'da Mavericks'i ağırlayan Rockets, Alperen Şengün'ün yaklaşık 35 dakika sahada kalarak 14 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta galip geldi.Sezonun 30. galibiyetini alan Rockets'ta Amen Thompson 21 ve Jabari Smith Jr 19 sayı kaydetti.Art arda 4, bu sezon 30. maçını kaybeden Mavericks'te ise Cooper Flagg 34 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.Embiid'den 40 sayıPhiladelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 124-114 yendi.Peş peşe 3 olmak üzere 27 galibiyete ulaşan 76ers'ta Joel Embiid, 40 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 2 blokla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 6 ribaunt, 2 blokla tamamladı.Pelicans'ta ise Saddiq Bey'in 34 ve Trey Murphy'nin 19 sayısı, sezonun 38. mağlubiyetini önleyemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/besiktas-konyaspor-macinin-ardindan-sergen-yalcin-belki-haftaya-3-oyuncu-gelecek-bunlar-nasil-geldi-1103172989.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103178983_59:0:970:683_1920x0_80_0_0_7ebd197e47fcd16807e4624bec4745c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alperen şengün, nba, houston rockets, dallas mavericks
alperen şengün, nba, houston rockets, dallas mavericks

Alperen Şengün'den Rockets'ı Mavericks karşısında maç bitimine saniyeler kala öne geçiren sayı geldi

13:17 01.02.2026
© AP Photo / Eric Christian SmithAlperen Sengun
Alperen Sengun - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Eric Christian Smith
Abone ol
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 yendiği maçta "double-double" yaptı. Şengün, maçın bitimine saniyeler kala 107-107 olan skoru 109'a taşıdı.
Toyota Center'da Mavericks'i ağırlayan Rockets, Alperen Şengün'ün yaklaşık 35 dakika sahada kalarak 14 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta galip geldi.
Sezonun 30. galibiyetini alan Rockets'ta Amen Thompson 21 ve Jabari Smith Jr 19 sayı kaydetti.
Art arda 4, bu sezon 30. maçını kaybeden Mavericks'te ise Cooper Flagg 34 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

Embiid'den 40 sayı

Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 124-114 yendi.
Peş peşe 3 olmak üzere 27 galibiyete ulaşan 76ers'ta Joel Embiid, 40 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 2 blokla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 6 ribaunt, 2 blokla tamamladı.
Pelicans'ta ise Saddiq Bey'in 34 ve Trey Murphy'nin 19 sayısı, sezonun 38. mağlubiyetini önleyemedi.
Beşiktaş-Konyaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
SPOR
Beşiktaş-Konyaspor maçının ardından Sergen Yalçın: Belki haftaya 3 oyuncu gelecek, 'Bunlar nasıl geldi?' diyeceksiniz
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала