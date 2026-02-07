https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/arjantinde-pirana-baligi-panigi-nehirde-yuzen-40tan-fazla-kisi-isirildi-1103333491.html

Arjantin’de pirana balığı paniği: Nehirde yüzen 40’tan fazla kişi ısırıldı

Ajantin'de yüzmenin yasak olduğu bir nehre giren yaklaşık 40 kişi, piranaların saldırısına uğradı. Saldırıda yaklaşık 46 kişi yaralanırken, birinin parmağı... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

Arjantin’in Entre Rio eyaletinde bulunan Parana Nehri’nde yaşanan pirana saldırıları paniğe yol açtı. Victoria kenti yakınlarında 1 ve 2 Şubat tarihlerinde nehirde yüzen 40’tan fazla kişi, balıkların ısırması sonucu yaralandı.Yetkililerin açıklamasına göre toplam 46 kişi saldırılarda yaralandı. Yerel medyaya konuşan plaj görevlilerinden biri, yaralanmaların ciddi olduğunu ve müdahale sırasında üç ilk yardım çantasını kullandığını söyledi.Saldırıya uğrayan kişilerin çoğunun el ve ayaklarından ısırıldığı, bazı yaralıların kan kaybı yaşadığı bildirildi. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu aktarıldı.Olayın ardından cankurtaranlar yüzücüleri sudan çıkardı ve bölgede kırmızı bayrak çekilerek yüzme yasaklandı.40'tan fazla yaralı, biri parmağını kaybettiYerel hastane yetkilileri, tedavi edilen kişilerin büyük bölümünün yüzmenin yasak olduğu alanlara girdiğini belirtti. Uyarı levhalarının bölgede önceden yer aldığı ifade edildi.Basına yansıyan bilgilere göre, yaralılardan biri parmağını kaybetti. Yaralı sayısının artması üzerine plaj tamamen kapatıldı.Uzmanlar, yüksek sıcaklıklar ve nehir seviyesinin düşmesinin pirana saldırılarını artırdığını belirtiyor. Güney yarımkürede yaz mevsiminin yaşandığı Arjantin’de, sıcak havaların balıkların daha agresif davranmasına neden olduğu ifade ediliyor.Paraná Nehri’nde daha önce de benzer saldırılar yaşanmıştı. 2013 yılında 60’tan fazla kişi, 2021’de ise yaklaşık 30 kişi piranha saldırısında yaralanmıştı.'Pirana saldırısı sonucu ölümler son derece nadir'Uzmanlara göre, piranaların davranışı, popüler kültürde sıkça abartıldığı kadar ölümcül değildir. Bilimsel veriler, pirana saldırılarının insanlara yönelik olarak nadiren ve çoğunlukla suyun yüzeyinde el, ayak gibi uzuvlara küçük ısırıklar şeklinde gerçekleştiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür saldırıların büyük kısmı ciddi yaralanmayla sonuçlanmadığını ve ölümlerin son derece seyrek olduğunu belirtiyor. Çoğu vaka, düşük su seviyeleri gibi çevresel koşulların etkisiyle balıkların daha yoğun bir şekilde kıyıya yaklaşmasıyla ilişkilendiriliyor. Piranalar genellikle leş, küçük balıklar veya diğer su canlılarıyla beslenen balıklardır ve sinemalarda görülen gibi bilinçli, geniş çaplı saldırgan davranışlar sergilemeleri olağan değildir.

