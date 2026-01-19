https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/sydneyde-panik-24-saat-icinde-uc-kopekbaligi-saldirisi-1102860118.html

Sydney’de panik: 24 saat içinde üç köpekbalığı saldırısı

Sputnik Türkiye

Sydney’de 24 saatten biraz fazla sürede yaşanan üç ayrı köpekbalığı saldırısı kentte endişe yarattı. Olaylarda iki çocuk ve bir sörfçü ağır şekilde yaralandı... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

Sydney polisinin aktardığına göre pazartesi akşamı, Sydney’nin North Steyne Beach'de yirmili yaşlardaki bir sörfçü bacağından ısırıldı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan sörfçü, ağır yaralı durumda hastaneye kaldırıldı.Aynı gün öğle saatlerinde Dee Why Beach’te 11 yaşındaki bir çocuğun sörf tahtası köpekbalığı tarafından ısırıldı. Tahtanın bir kısmı koparken çocuğun yara almadan kurtulduğu bildirildi.Jump Rock’ta ağır yaralanmaPazar günü ise Shark Beach yakınındaki Jump Rock adlı kayalıktan atlayan 12 yaşındaki bir çocuk, bacaklarından ağır yaralandı. Polis, çocuğun üç arkadaşının suya atlayarak onu kıyıya sürüklediğini ve hayatını kurtardığını bildirdi.Yetkililer, çocukların cesaretine dikkat çekerek, “Arkadaşlarının onu sudan çıkarması büyük bir cesaret örneğiydi” ifadelerini kullandı.Plajlar kapatıldı, uyarı yapıldıYetkililer, North Steyne ve Dee Why dahil Sydney’in kuzey plajlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı. En az ilk iki saldırının boğa köpekbalıkları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi. Polis, son dönemdeki şiddetli yağışların limandaki tatlı ve bulanık su miktarını artırarak riski yükselttiği uyarısında bulundu.

