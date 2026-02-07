Türkiye
19.10.2024
Son depremler
AFAD ve Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
2026-02-07T09:58+0300
2026-02-07T10:01+0300
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı olan depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
09:58 07.02.2026 (güncellendi: 10:01 07.02.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı olan depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı: 12 il için sarı kod verildi
09:49
