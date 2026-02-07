https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/afad-ve-kandilli-duyurdu-balikesirde-deprem-1103332268.html

AFAD ve Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı olan depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

