AFAD ve Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı olan depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
09:58 07.02.2026 (güncellendi: 10:01 07.02.2026)
