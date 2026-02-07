https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/abdden-ukraynaya-185-milyon-dolarlik-askeri-yedek-parca-satisina-onay-1103328863.html
ABD’den Ukrayna’ya 185 milyon dolarlık askeri yedek parça satışına onay
ABD’den Ukrayna’ya 185 milyon dolarlık askeri yedek parça satışına onay
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yaklaşık 185 milyon dolar tutarında askeri teçhizat yedek parçası ve destek ekipmanı... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T00:24+0300
2026-02-07T00:24+0300
2026-02-07T00:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
pentagon
abd dışişleri bakanlığı
abd
ukrayna
rusya
askeri yardım
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072067212_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_d30f6063bbc0a7c1205eb8d5f9433f58.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 185 milyon dolar tutarında askeri teçhizat yedek parçası ve ilgili ekipman satışına yeşil ışık yaktı. Pentagon, satışın cephede Ukrayna ordusunun etkinliğini artıracağını, ancak bölgesel güç dengesini değiştirmeyeceğini öne sürdü.Pentagon’un Askeri İşbirliği Dairesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paketin ABD tarafından Ukrayna’ya daha önce teslim edilen "Sınıf IX" kategorisindeki askeri araç ve silah sistemlerine ait yedek parçaları, lojistik unsurları ve destek programlarını kapsadığı belirtildi.‘Bölgedeki güç dengesi değişmeyecek’Açıklamada, satışın bölgesel askeri dengeleri etkilemeyeceği belirtilerek, olası anlaşmanın uygulanmasının Ukrayna’ya ilave ABD hükümet personeli gönderilmesini gerektirmeyeceği kaydedildi. ‘Ukrayna, ABD silahlarını sahada tutmak için dış yardıma muhtaç’Söz konusu yedek parça satışının Ukrayna ordusunun muharebe alanındaki etkinliğine doğrudan etki edeceği öne sürüldü. Açıklamada, Kiev’in ABD yapımı silah ve teçhizatın faal durumda tutulması için dış desteğe “kritik derecede ihtiyaç duyduğu” vurgulandı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-ukraynada-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-1103319384.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072067212_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7fbfb8ac7a2e9004350960f8120e08a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pentagon, abd dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, rusya, askeri yardım, kremlin
pentagon, abd dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, rusya, askeri yardım, kremlin
ABD’den Ukrayna’ya 185 milyon dolarlık askeri yedek parça satışına onay
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yaklaşık 185 milyon dolar tutarında askeri teçhizat yedek parçası ve destek ekipmanı satışına onay verdiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 185 milyon dolar tutarında askeri teçhizat yedek parçası ve ilgili ekipman satışına yeşil ışık yaktı. Pentagon, satışın cephede Ukrayna ordusunun etkinliğini artıracağını, ancak bölgesel güç dengesini değiştirmeyeceğini öne sürdü.
Pentagon’un Askeri İşbirliği Dairesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paketin ABD tarafından Ukrayna’ya daha önce teslim edilen "Sınıf IX" kategorisindeki askeri araç ve silah sistemlerine ait yedek parçaları, lojistik unsurları ve destek programlarını kapsadığı belirtildi.
‘Bölgedeki güç dengesi değişmeyecek’
Açıklamada, satışın bölgesel askeri dengeleri etkilemeyeceği belirtilerek, olası anlaşmanın uygulanmasının Ukrayna’ya ilave ABD hükümet personeli gönderilmesini gerektirmeyeceği kaydedildi.
Bu ekipman ve ilgili malzemelerin satışı, bölgedeki güç dengesini değiştirmeyecektir. Bu durum ayrıca Ukrayna’ya herhangi bir ek ABD hükümet temsilcisi veya yüklenici gönderilmesini gerektirmeyecek.
‘Ukrayna, ABD silahlarını sahada tutmak için dış yardıma muhtaç’
Söz konusu yedek parça satışının Ukrayna ordusunun muharebe alanındaki etkinliğine doğrudan etki edeceği öne sürüldü. Açıklamada, Kiev’in ABD yapımı silah ve teçhizatın faal durumda tutulması için dış desteğe “kritik derecede ihtiyaç duyduğu” vurgulandı.
Yedek parçaların sağlanması, görev yapabilirlik oranını yükselterek, lojistiği geliştirerek ve daha hızlı, güvenilir bir onarım döngüsü sayesinde maliyetleri düşürerek, doğrudan muharebe etkinliğini artıracaktır.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.