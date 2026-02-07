https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/abdden-ukraynaya-185-milyon-dolarlik-askeri-yedek-parca-satisina-onay-1103328863.html

ABD’den Ukrayna’ya 185 milyon dolarlık askeri yedek parça satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yaklaşık 185 milyon dolar tutarında askeri teçhizat yedek parçası ve destek ekipmanı... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 185 milyon dolar tutarında askeri teçhizat yedek parçası ve ilgili ekipman satışına yeşil ışık yaktı. Pentagon, satışın cephede Ukrayna ordusunun etkinliğini artıracağını, ancak bölgesel güç dengesini değiştirmeyeceğini öne sürdü.Pentagon’un Askeri İşbirliği Dairesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paketin ABD tarafından Ukrayna’ya daha önce teslim edilen "Sınıf IX" kategorisindeki askeri araç ve silah sistemlerine ait yedek parçaları, lojistik unsurları ve destek programlarını kapsadığı belirtildi.‘Bölgedeki güç dengesi değişmeyecek’Açıklamada, satışın bölgesel askeri dengeleri etkilemeyeceği belirtilerek, olası anlaşmanın uygulanmasının Ukrayna’ya ilave ABD hükümet personeli gönderilmesini gerektirmeyeceği kaydedildi. ‘Ukrayna, ABD silahlarını sahada tutmak için dış yardıma muhtaç’Söz konusu yedek parça satışının Ukrayna ordusunun muharebe alanındaki etkinliğine doğrudan etki edeceği öne sürüldü. Açıklamada, Kiev’in ABD yapımı silah ve teçhizatın faal durumda tutulması için dış desteğe “kritik derecede ihtiyaç duyduğu” vurgulandı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

