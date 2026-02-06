https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-ukraynada-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-1103319384.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T15:02+0300

2026-02-06T15:02+0300

2026-02-06T15:05+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103065616_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_0aafdbfcfb5f51bb438c70f9e16b5298.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.Son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, mühimmat depoları, SİHA’ların üretildiği atölyeler ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Ukrayna ordusu son bir haftada 9 bin 80 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 8 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 23 güdümlü uçak bombası, 63 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 1.080 uçak tipi İHA engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/peskov-putin-korgeneral-alekseyeve-yonelik-saldiri-hakkinda-raporlar-aliyor-1103315160.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars