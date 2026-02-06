https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-ukraynada-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-1103319384.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T15:02+0300
2026-02-06T15:02+0300
2026-02-06T15:05+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103065616_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_0aafdbfcfb5f51bb438c70f9e16b5298.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.Son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, mühimmat depoları, SİHA’ların üretildiği atölyeler ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Ukrayna ordusu son bir haftada 9 bin 80 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 8 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 23 güdümlü uçak bombası, 63 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 1.080 uçak tipi İHA engellendi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103065616_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_f54750d9e79ec6d993652bb72ede5326.jpg
15:02 06.02.2026 (güncellendi: 15:05 06.02.2026)
