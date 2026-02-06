Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-ukraynada-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-1103319384.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T15:02+0300
2026-02-06T15:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103065616_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_0aafdbfcfb5f51bb438c70f9e16b5298.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.Son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, mühimmat depoları, SİHA’ların üretildiği atölyeler ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Ukrayna ordusu son bir haftada 9 bin 80 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 8 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 23 güdümlü uçak bombası, 63 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 1.080 uçak tipi İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/peskov-putin-korgeneral-alekseyeve-yonelik-saldiri-hakkinda-raporlar-aliyor-1103315160.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103065616_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_f54750d9e79ec6d993652bb72ede5326.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu

15:02 06.02.2026 (güncellendi: 15:05 06.02.2026)
© Евгений БиятовÖzel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus asker
Özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© Евгений Биятов
Abone ol
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.
Son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, mühimmat depoları, SİHA’ların üretildiği atölyeler ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Ukrayna ordusu son bir haftada 9 bin 80 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 8 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 23 güdümlü uçak bombası, 63 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 1.080 uçak tipi İHA engellendi.
kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
DÜNYA
Peskov: Putin, Korgeneral Alekseyev'e yönelik saldırı hakkında raporlar alıyor
13:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала