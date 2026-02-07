https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/9-subatta-72-saat-surecek-kuresel-bir-elektrik-kesintisi-olacak-mi-1103330325.html
9 Şubat'ta '72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisi' olacak mı?
9 Şubat'ta '72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisi' olacak mı?
9 Şubat 2026'da küresel elektrik kesintisini öngördüğü iddiasının, yapay zeka ile üretilmiş içeriklere dayandığı belirlendi.
Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerde, 'The Simpsons' dizisinden bir kesit olduğu ve kesitin 9 Şubat 2026’da '72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini' öngördüğü iddia edildi. Söz konusu paylaşımlar bazı kullanıcılarda 'Küresel elektrik kesintisi olacak mı?' sorusunu doğurdu.Yayılan kesitin ise 'yapay zeka ile üretilmiş' bir görsel olduğu ortaya çıktı. Görüntüyü ilk paylaşan hesap, görüntünün yapay zeka ile üretildiğini bildirmiş Öte yandan, videonun açıklama bölümünde içeriğin yalnızca eğlence ve eğitim amaçlı hazırlandığına dair ifadeler yer alıyor.
Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerde, 'The Simpsons' dizisinden bir kesit olduğu ve kesitin 9 Şubat 2026’da '72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini' öngördüğü iddia edildi. Söz konusu paylaşımlar bazı kullanıcılarda 'Küresel elektrik kesintisi olacak mı?' sorusunu doğurdu.
Yayılan kesitin ise 'yapay zeka ile üretilmiş' bir görsel olduğu ortaya çıktı. Görüntüyü ilk paylaşan hesap, görüntünün yapay zeka ile üretildiğini bildirmiş Öte yandan, videonun açıklama bölümünde içeriğin yalnızca eğlence ve eğitim amaçlı hazırlandığına dair ifadeler yer alıyor.