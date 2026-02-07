Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/9-subatta-72-saat-surecek-kuresel-bir-elektrik-kesintisi-olacak-mi-1103330325.html
9 Şubat'ta '72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisi' olacak mı?
9 Şubat'ta '72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisi' olacak mı?
Sosyal medyada dolaşıma sokulan, Simpsonlar dizisinin 9 Şubat 2026'da küresel elektrik kesintisini öngördüğü iddiasının, yapay zeka ile üretilmiş içeriklere... 07.02.2026
türki̇ye
the simpsons
elektrik
elektrik kesintisi
Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerde, 'The Simpsons' dizisinden bir kesit olduğu ve kesitin 9 Şubat 2026’da '72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini' öngördüğü iddia edildi. Söz konusu paylaşımlar bazı kullanıcılarda 'Küresel elektrik kesintisi olacak mı?' sorusunu doğurdu.Yayılan kesitin ise 'yapay zeka ile üretilmiş' bir görsel olduğu ortaya çıktı. Görüntüyü ilk paylaşan hesap, görüntünün yapay zeka ile üretildiğini bildirmiş Öte yandan, videonun açıklama bölümünde içeriğin yalnızca eğlence ve eğitim amaçlı hazırlandığına dair ifadeler yer alıyor.
türki̇ye
9 şubat, 9 şubat'ta ne olacak
9 şubat, 9 şubat'ta ne olacak

9 Şubat'ta '72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisi' olacak mı?

03:00 07.02.2026
Sosyal medyada dolaşıma sokulan, Simpsonlar dizisinin 9 Şubat 2026’da küresel elektrik kesintisini öngördüğü iddiasının, yapay zeka ile üretilmiş içeriklere dayandığı belirlendi.
Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerde, 'The Simpsons' dizisinden bir kesit olduğu ve kesitin 9 Şubat 2026’da '72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini' öngördüğü iddia edildi. Söz konusu paylaşımlar bazı kullanıcılarda 'Küresel elektrik kesintisi olacak mı?' sorusunu doğurdu.
Yayılan kesitin ise 'yapay zeka ile üretilmiş' bir görsel olduğu ortaya çıktı. Görüntüyü ilk paylaşan hesap, görüntünün yapay zeka ile üretildiğini bildirmiş Öte yandan, videonun açıklama bölümünde içeriğin yalnızca eğlence ve eğitim amaçlı hazırlandığına dair ifadeler yer alıyor.
