Dünya geneline yayılan semboller, kayıp bir uygarlığın ortak izi mi? Türkiye’de de var

İngiliz basınına göre bağımsız araştırmacı Matthew LaCroix, Türkiye’nin Van Gölü çevresindeki sembollerin Mısır ve Güney Amerika’daki yapılarla aynı ‘geometrik kodu’ paylaştığını öne sürdü.

Türkiye’nin doğusundaki Van Gölü çevresi, dünya genelindeki antik sembollerle bağlantılı olduğu öne sürülen yeni bir ‘kayıp uygarlık’ iddiasıyla İngiliz basınında gündeme geldi.Bağımsız araştırmacı Matthew LaCroix, farklı kıtalara yayılmış anıtlarda görülen ortak işaretlerin 38 bin-40 bin yıl öncesine uzanan gelişmiş bir uygarlığın mirası olduğunu savundu.LaCroix’in Daily Mail’e verdiği demece göre araştırma, Mısır’daki Sfenks Tapınağı fotoğraflarını yeniden incelemesiyle hız kazandı. Araştırmacı, Türkiye’den Güney Amerika’ya ve Kamboçya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada aynı sembol düzenlerinin tekrarlandığını iddia etti.Semboller arasında dev T şekilleri varLaCroix’e göre bu sistemin çıkış noktası Türkiye’de, Van Gölü’nün doğusundaki ve ‘Ionis’ olarak adlandırdığı alan. Araştırmacı, buranın söz konusu uygarlığın sembollerinin, mimarisinin ve öğretilerinin en erken örneklerini barındırdığını ve yaklaşık 40 bin yıllık olduğunu ileri sürdü.Güney Afrika ve Mısır'da da görülen ortak semboller arasında dev T şekilleri, üç kademeli girintiler, basamaklı piramitler ve ters piramit motifleri yer alıyor. LaCroix, “Farklı kültürlerde, farklı oranlarda ama aynı sembol diliyle inşa edilmiş yapılar görüyoruz. Birbirinden kopuk kültürlerde bu kadar örtüşme olmaması gerekir” dedi.Van Gölü’ndeki kabartma ‘kilit önemde’Van Gölü yakınındaki Kef Kalesi alanındaki bazalt kabartma da araştırmanın kilit parçalarından biri olarak gösteriliyor. LaCroix, taş kabartmada yer alan sembollerin Mısır’daki Giza platosu ve Güney Amerika’daki bazı alanlarla benzerlik taşıdığını savundu. Aslan figürünün ise “koruyucu” rol üstlendiğini ve sembol düzeninin yapısını açıkladığını belirtti.Araştırmacı, Mısır’daki Sfenks ve çevresindeki tapınaklarda da ters basamaklı piramit izleri gördüğünü öne sürdü. Astronomik ekinoks hesaplarını kullandığını belirten LaCroix, yapıların ya yaklaşık 12 bin yıl ya da bir tam döngü öncesi olan 38 bin yıl önce inşa edilmiş olabileceğini söyledi. Daha genç tarihi, ‘büyük tufan’ senaryoları nedeniyle zayıf bulduğunu ifade etti.Kozmogram modeliLaCroix’in yorumunun merkezinde bir ‘kozmogram’ modeli bulunuyor. Buna göre üç katmanlı semboller, fiziksel olmayan alem, maddi dünya ve göksel alanlar arasında bir denge şeması sunuyor. T sembolünün dikey hattı ise ‘kozmik merkez’ kavramını temsil ediyor.Ancak ana akım arkeologlar bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Van Gölü çevresindeki bilinen arkeolojik alanların Urartu dönemine tarihlendiğini belirten uzmanlar, Buzul Çağı öncesine ait küresel bir uygarlığı destekleyen kabul görmüş, hakemli bilimsel çalışma bulunmadığını vurguluyor. Sfenks’in yaşı ve ilk formunun aslan olup olmadığı yönündeki tezler de bilim dünyasında genel kabul görmüyor.LaCroix ise sembollerin insanlığın kökeni, evrenin yapısı ve ‘kutsal’ bağlantı hakkında mesajlar taşıdığını savunarak, “İnsanlığın doğayla ve evrenle uyum içinde yaşaması gerektiğine dair bir bilgi mirası bırakılmış” görüşünü dile getirdi.

