https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/zaharova-epstein-davasi-ortbas-ediliyor-cunku-isin-icinde-kuresel-elitler-var-1103303484.html
Zaharova: Epstein davası örtbas ediliyor çünkü işin içinde ‘küresel elitler’ var
Zaharova: Epstein davası örtbas ediliyor çünkü işin içinde ‘küresel elitler’ var
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’da ‘küresel elitlerin’ adının geçtiği hiçbir olayın gerçekten soruşturulmadığını belirtti. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T01:22+0300
2026-02-06T01:22+0300
2026-02-06T01:31+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
jeffrey epstein
kennedy suikasti
kuzey akım
prens andrew
abd
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082185074_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_ecce758331ceeb192fb54aee818bb5c1.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’li finansçı Jeffrey Epstein’e dair yeni belgelerin ifşa edilmesi üzerine Telegram kanalından yaptığı değerlendirmede, davanın “küresel elitlerin” isminin geçmesi sebebiyle örtbas edilmeye çalışıldığını belirterek, Prens Andrew hakkında dava açılmadığı ve olayla ilgili uluslararası bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çekti.Epstein’ın mağdurlarından bir kıza ait günlüğü incelediğini belirten Zaharova, bunun üzerine şu soruları gündeme getirdi:Zaharova ayrıca, o mağdurun kısa süre önce ölü olarak bulunmasının da cevapsız kalan ciddi bir mesele olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ingiliz-kraliyet-ailesinden-epstein-dosyalarina-yonelik-ilk-aciklama-geldi-prens-andrewun-unvanlari-1103295040.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082185074_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_8225fdbe53ec6dde79ae6c83c99ec48e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, jeffrey epstein, kennedy suikasti, kuzey akım, prens andrew, abd, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, jeffrey epstein, kennedy suikasti, kuzey akım, prens andrew, abd, telegram
Zaharova: Epstein davası örtbas ediliyor çünkü işin içinde ‘küresel elitler’ var
01:22 06.02.2026 (güncellendi: 01:31 06.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’da ‘küresel elitlerin’ adının geçtiği hiçbir olayın gerçekten soruşturulmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’li finansçı Jeffrey Epstein’e dair yeni belgelerin ifşa edilmesi üzerine Telegram kanalından yaptığı değerlendirmede, davanın “küresel elitlerin” isminin geçmesi sebebiyle örtbas edilmeye çalışıldığını belirterek, Prens Andrew hakkında dava açılmadığı ve olayla ilgili uluslararası bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çekti.
Epstein dosyalarını’ her gün inanılmaz bir çabayla okuyorum. Bu tam bir cehennem… Artık açıkça görülüyor ki, Kennedy suikastından Kuzey Akım boru hatlarının havaya uçurulmasına kadar Batı’da hiçbir olay gerektiği gibi soruşturulmuyor. Tıpkı Epstein davasında olduğu gibi, yeter ki işin içinde ‘küresel elitler’ olsun. Komik olan, artık suçları ya da suç teşkil eden niyetleri fotoğraflarla ve videolarla belgelenmiş olmasına rağmen hala ‘her şey o kadar da net değil’ deniyor.
Epstein’ın mağdurlarından bir kıza ait günlüğü incelediğini belirten Zaharova, bunun üzerine şu soruları gündeme getirdi:
Neden şimdiye kadar uluslararası bir soruşturma başlatılmadı?
Kendi kurbanıyla para karşılığı anlaşarak kurtulan İngiliz vatandaşı Prens Andrew Mountbatten-Windsor hakkında neden dava açılmadı?
Zaharova ayrıca, o mağdurun kısa süre önce ölü olarak bulunmasının da cevapsız kalan ciddi bir mesele olduğunu vurguladı.