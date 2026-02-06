Türkiye
Zaharova: Epstein davası örtbas ediliyor çünkü işin içinde ‘küresel elitler’ var
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’da ‘küresel elitlerin’ adının geçtiği hiçbir olayın gerçekten soruşturulmadığını belirtti. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’li finansçı Jeffrey Epstein’e dair yeni belgelerin ifşa edilmesi üzerine Telegram kanalından yaptığı değerlendirmede, davanın “küresel elitlerin” isminin geçmesi sebebiyle örtbas edilmeye çalışıldığını belirterek, Prens Andrew hakkında dava açılmadığı ve olayla ilgili uluslararası bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çekti.Epstein’ın mağdurlarından bir kıza ait günlüğü incelediğini belirten Zaharova, bunun üzerine şu soruları gündeme getirdi:Zaharova ayrıca, o mağdurun kısa süre önce ölü olarak bulunmasının da cevapsız kalan ciddi bir mesele olduğunu vurguladı.
01:22 06.02.2026 (güncellendi: 01:31 06.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’li finansçı Jeffrey Epstein’e dair yeni belgelerin ifşa edilmesi üzerine Telegram kanalından yaptığı değerlendirmede, davanın “küresel elitlerin” isminin geçmesi sebebiyle örtbas edilmeye çalışıldığını belirterek, Prens Andrew hakkında dava açılmadığı ve olayla ilgili uluslararası bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çekti.

Epstein dosyalarını’ her gün inanılmaz bir çabayla okuyorum. Bu tam bir cehennem… Artık açıkça görülüyor ki, Kennedy suikastından Kuzey Akım boru hatlarının havaya uçurulmasına kadar Batı’da hiçbir olay gerektiği gibi soruşturulmuyor. Tıpkı Epstein davasında olduğu gibi, yeter ki işin içinde ‘küresel elitler’ olsun. Komik olan, artık suçları ya da suç teşkil eden niyetleri fotoğraflarla ve videolarla belgelenmiş olmasına rağmen hala ‘her şey o kadar da net değil’ deniyor.

Epstein’ın mağdurlarından bir kıza ait günlüğü incelediğini belirten Zaharova, bunun üzerine şu soruları gündeme getirdi:
Neden şimdiye kadar uluslararası bir soruşturma başlatılmadı?
Kendi kurbanıyla para karşılığı anlaşarak kurtulan İngiliz vatandaşı Prens Andrew Mountbatten-Windsor hakkında neden dava açılmadı?
Zaharova ayrıca, o mağdurun kısa süre önce ölü olarak bulunmasının da cevapsız kalan ciddi bir mesele olduğunu vurguladı.
