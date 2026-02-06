Zaharova: Epstein davası örtbas ediliyor çünkü işin içinde ‘küresel elitler’ var

Epstein dosyalarını’ her gün inanılmaz bir çabayla okuyorum. Bu tam bir cehennem… Artık açıkça görülüyor ki, Kennedy suikastından Kuzey Akım boru hatlarının havaya uçurulmasına kadar Batı’da hiçbir olay gerektiği gibi soruşturulmuyor. Tıpkı Epstein davasında olduğu gibi, yeter ki işin içinde ‘küresel elitler’ olsun. Komik olan, artık suçları ya da suç teşkil eden niyetleri fotoğraflarla ve videolarla belgelenmiş olmasına rağmen hala ‘her şey o kadar da net değil’ deniyor.