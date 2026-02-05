Türkiye
İngiliz kraliyet ailesinden Epstein dosyalarına yönelik ilk açıklama geldi: Prens Andrew'un unvanları elinden alınmıştı
İngiliz kraliyet ailesinden Epstein dosyalarına yönelik ilk açıklama geldi: Prens Andrew'un unvanları elinden alınmıştı
İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Edward, Prens Andrew’un adının Jeffrey Epstein dosyalarında geçmesine ilk kez açıkça değinen isim oldu. Dubai’de yaptığı... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Prince Edward, kardeşi Prince Andrew’un adının Jeffrey Epstein dosyalarında geçmesine ilişkin ilk kez kamuoyu önünde konuşan aile üyesi oldu. Edward, açıklamasında mağdurların unutulmaması gerektiğini vurguladı.Epstein dosyaları yeniden gündemdeBu ayın başında ABD, Jeffrey Epstein dosyalarına ait yaklaşık 3,5 milyon yeni belgeyi kamuoyuna açıkladı. Belgelerde Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’un isimlerinin sıkça yer aldığı görüldü.Dosyalarda, Andrew’a ait olduğu belirtilen tartışmalı bir fotoğraf ile istenmeyen yakınlaşma iddiaları da bulunuyor.Andrew’dan sürekli yalanlama65 yaşındaki Prens Andrew, hakkındaki suçlamaları uzun süredir “kesin bir dille” reddediyor. Avukatları, Epstein dosyalarında adının geçmesinin, suç faaliyetlerinden haberdar olduğu anlamına gelmediğini savunuyor.Dubai’de sorulara yanıt verdiPrens Edward, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında bulunduğu Dubai’de basının sorularıyla karşılaştı.Edward, “Buraya gelenler eğitimi ve geleceği konuşmak için geldi. Ancak her zaman mağdurları hatırlamak çok önemli” dedi.Buckingham ve davet i̇ddialarıBelgelerde, Andrew’un Epstein’ı Buckingham Palace’a davet ettiğine dair yazışmalar ile Rus bir kadınla buluşma teklifine ilişkin kayıtlar da yer aldı. Prens Andrew ise bu iddialar hakkında kamuoyuna yeni bir açıklama yapmadı.Unvanları alınmıştıAndrew, daha önce Epstein mağduru olduğunu belirten Virginia Giuffre’nin anı kitabında yer alan iddiaların ardından, kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmış ve unvanları geri alınmıştı. Ayrıca Windsor’daki konutundan ayrılması istenmişti.Saraydan mağdurlara destek mesajıKarar sonrası yayımlanan açıklamada Buckingham Sarayı, Kral Charles ve Kraliçe Camilla adına şu mesajı paylaşmıştı:Monarşi üzerindeki baskı artıyorEpstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesi, Kraliyet Ailesi üzerindeki kamuoyu baskısını artırdı. Uzmanlara göre, Prens Edward’ın açıklaması, sarayın süreci yönetme çabasının ilk işaretlerinden biri olarak görülüyor.
16:31 05.02.2026 (güncellendi: 16:33 05.02.2026)
İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Edward, Prens Andrew'un adının Jeffrey Epstein dosyalarında geçmesine ilk kez açıkça değinen isim oldu. Dubai'de yaptığı açıklamada mağdurlara dikkat çeken Edward, "Asıl önemli olan onların yaşadıklarıdır" dedi. Dosyalar, monarşi üzerindeki baskıyı artırdı.
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Prince Edward, kardeşi Prince Andrew’un adının Jeffrey Epstein dosyalarında geçmesine ilişkin ilk kez kamuoyu önünde konuşan aile üyesi oldu. Edward, açıklamasında mağdurların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Epstein dosyaları yeniden gündemde

Bu ayın başında ABD, Jeffrey Epstein dosyalarına ait yaklaşık 3,5 milyon yeni belgeyi kamuoyuna açıkladı. Belgelerde Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’un isimlerinin sıkça yer aldığı görüldü.
Dosyalarda, Andrew’a ait olduğu belirtilen tartışmalı bir fotoğraf ile istenmeyen yakınlaşma iddiaları da bulunuyor.

Andrew’dan sürekli yalanlama

65 yaşındaki Prens Andrew, hakkındaki suçlamaları uzun süredir “kesin bir dille” reddediyor. Avukatları, Epstein dosyalarında adının geçmesinin, suç faaliyetlerinden haberdar olduğu anlamına gelmediğini savunuyor.

Dubai’de sorulara yanıt verdi

Prens Edward, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında bulunduğu Dubai’de basının sorularıyla karşılaştı.
Edward, “Buraya gelenler eğitimi ve geleceği konuşmak için geldi. Ancak her zaman mağdurları hatırlamak çok önemli” dedi.

Buckingham ve davet i̇ddiaları

Belgelerde, Andrew’un Epstein’ı Buckingham Palace’a davet ettiğine dair yazışmalar ile Rus bir kadınla buluşma teklifine ilişkin kayıtlar da yer aldı. Prens Andrew ise bu iddialar hakkında kamuoyuna yeni bir açıklama yapmadı.

Unvanları alınmıştı

Andrew, daha önce Epstein mağduru olduğunu belirten Virginia Giuffre’nin anı kitabında yer alan iddiaların ardından, kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmış ve unvanları geri alınmıştı. Ayrıca Windsor’daki konutundan ayrılması istenmişti.

Saraydan mağdurlara destek mesajı

Karar sonrası yayımlanan açıklamada Buckingham Sarayı, Kral Charles ve Kraliçe Camilla adına şu mesajı paylaşmıştı:
“Majesteleri, her türlü istismarın mağdurları ve hayatta kalanlarıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulamak ister.”

Monarşi üzerindeki baskı artıyor

Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesi, Kraliyet Ailesi üzerindeki kamuoyu baskısını artırdı. Uzmanlara göre, Prens Edward’ın açıklaması, sarayın süreci yönetme çabasının ilk işaretlerinden biri olarak görülüyor.
