https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/yillar-sonra-epsteinin-intihar-ettigi-iddiasinda-gelisme-turuncu-elbiseli-bir-kisi-daha-olay-1103304847.html

Yıllar sonra Epstein'in intihar ettiği iddiasında gelişme: 'Turuncu elbiseli bir kişi daha olay mahallinde'

Yıllar sonra Epstein'in intihar ettiği iddiasında gelişme: 'Turuncu elbiseli bir kişi daha olay mahallinde'

Sputnik Türkiye

Yeni belgeler, Jeffrey Epstein’in ölüm gecesine dair şüpheleri artırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında turuncu bir figür görüldü, resmi raporlarla çelişkiler... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T05:07+0300

2026-02-06T05:07+0300

2026-02-06T05:07+0300

dünya

jeffrey epstein

ghislaine maxwell

fbi

adalet bakanlığı

cbs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103158588_0:37:698:430_1920x0_80_0_0_15117954812464780ecb6842f1d3dbf6.jpg

Jeffrey Epstein'in intihar ettiği iddia edilen geceyle ilgili yeni paylaşılan görüntülerde, hücresine doğru giden 'turuncu elbiseli bir kişi' olduğu tespit edildi.ABD merkezli CBS kanalının uzman görüşleriyle desteklediği analiz haberinde, "ABD Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan belgeler, Jeffrey Epstein’in ölüm gecesine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen müfettişlerin, 9 Ağustos 2019 günü saat 22.39 civarında, Epstein’in hücresinin bulunduğu izole ve kilitli kata çıkan merdivenlerde turuncu renkli bir cismin yukarı doğru hareket ettiğini gözlemlediğini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.Jeffrey Epstein’in tutulduğu Metropolitan Cezaevi’ndeki güvenlik kamerası görüntülerine dair inceleme raporlarında, daha önce resmi kayıtlarda yer almayan yeni ve dikkat çekici bir ayrıntı bulunuyor. Raporda, "L Katı merdivenlerinden yukarı doğru turuncu bir şeyin çıktığı görülüyor. Muhtemelen o kata çıkarılan bir mahkum olabilir." ifadeleri yer alıyor.Ancak bir FBI notuna göre, aynı görüntüleri inceleyen FBI ile Adalet Bakanlığı müfettişleri farklı sonuçlara ulaştı.FBI kayıtlarında, merdivenlerde görülen bulanık turuncu görüntü 'muhtemelen bir mahkum' olarak tanımlanırken Adalet Bakanlığının belgelerinde ise aynı saat ve dakikadaki kayıt incelenmiş ve söz konusu şahıs için turuncu 'çarşaf veya yatak takımı' taşıyan 'kimliği belirsiz' bir cezaevi memuru olabileceği yorumuna yer verilmişti.Raporlar ve açıklamalar çelişkiliEpstein’in ölümüne ilişkin resmi incelemelerde turuncu figürden hiç söz edilmezken, dönemin Adalet Bakanı William Barr da dahil olmak üzere yetkililer, ölüm gecesi Epstein’in bulunduğu kata kimsenin girmediğini açıklamıştı. Eski FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino, geçen yaz, “Görüntüler çok net. Orada tek kişi o ve giren çıkan kimse yok” ifadelerini kullanmıştı.Ancak Epstein'in öldüğü gece nöbetçi olduğu tespit edilen görevlilere son kayıtlarda bahsi geçen turuncu elbiseli kişiyle ilgili hiçbir sorunun yöneltilmediği ortaya çıktı.Ayrıca, olay gecesi Epstein'in hücresinin bulunduğu katta nöbetçi olan Tova Noel isimli kadın görevlinin, binadaki mahkum sayısının gecenin bir bölümünde bir kişi eksik çıkmasıyla ilgili 2019 yılında sorgulandığı tespit edildi.Noel, ifadesinde, aynı gece binadaki mahkum sayısının saat 22.00 ile 03.00 arasında 73 olan mahkum sayısını 72 olarak kaydetmesiyle ilgili 'muhtemelen yanıldığını' ve 'sayının değiştiğini' hatırlamadığını belirtmişti.O gece kayıt yaptığı bilinen tek kamera, Epstein'in hücresine giden merdiveni kısmen gizleyecek şekilde konumlandırılmış, diğer açıdaki kameranın ise kayıt yapmadığı öne sürülmüştü.Yakınları intiharına inanmıyorEpstein'in küçük kardeşi Mark Epstein, uzun zamandır ağabeyinin cinayete kurban gittiğine inanıyordu.Kaın ve çocukları Epstein’e yönlendirerek seks ticaretine zorlamaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise soruşturma sırasında verdiği ifadede “Onun intihar ederek öldüğüne inanmıyorum, hayır. Eğer gerçekten bir cinayet söz konusuysa, bunun içerden bir iş olduğuna inanıyorum. Buna inanmak için hiçbir sebebim yok. Ayrıca bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Eğer isteselerdi, onun cezaevinde olmadığı zamanlarda bolca fırsatları olurdu." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/zaharova-epstein-davasi-ortbas-ediliyor-cunku-isin-icinde-kuresel-elitler-var-1103303484.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jeffrey epstein, ghislaine maxwell, fbi, adalet bakanlığı, cbs