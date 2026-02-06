https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/venezuela-ulusal-meclisi-genel-af-yasa-tasarisini-onayladi-1103304611.html

Venezuela Ulusal Meclisi genel af yasa tasarısını onayladı

Venezuela Ulusal Meclisi, 1999'dan bu yana açılan suç davalarını kapsayan 'demokratik birlikte yaşama için genel af' yasa tasarısının oybirliğiyle kabul

dünya

delcy rodriguez

venezuela

ulusal meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103304385_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_78f8632f8683a38d4d6ec9bf9b55c1c3.jpg

Venezuela Ulusal Meclisi, 1999'dan bu yana ait suç davalarını kapsayan 'demokratik birlikte yaşama için af' yasa tasarısını oybirliğiyle onayladı.Ulusal Meclis sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Demokratik birlikte yaşama için genel af yasası taslağını oybirliğiyle onayladı" dedi.Daha önce Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela hükümetinin 1999'dan günümüze kadar olan dönemini kapsayan genel bir af yasası taslağını yasama organına sunacağını söylemişti.

venezuela

delcy rodriguez, venezuela, ulusal meclis