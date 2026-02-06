Venezuela Ulusal Meclisi genel af yasa tasarısını onayladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/venezuela-ulusal-meclisi-genel-af-yasa-tasarisini-onayladi-1103304611.html
Venezuela Ulusal Meclisi, 1999'dan bu yana ait suç davalarını kapsayan 'demokratik birlikte yaşama için af' yasa tasarısını oybirliğiyle onayladı.Ulusal Meclis sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Demokratik birlikte yaşama için genel af yasası taslağını oybirliğiyle onayladı" dedi.Daha önce Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela hükümetinin 1999'dan günümüze kadar olan dönemini kapsayan genel bir af yasası taslağını yasama organına sunacağını söylemişti.
