Venezuela Ulusal Meclisi genel af yasa tasarısını onayladı
Venezuela Ulusal Meclisi genel af yasa tasarısını onayladı
Venezuela Ulusal Meclisi, 1999'dan bu yana açılan suç davalarını kapsayan 'demokratik birlikte yaşama için genel af' yasa tasarısının oybirliğiyle kabul... 06.02.2026
Venezuela Ulusal Meclisi, 1999'dan bu yana ait suç davalarını kapsayan 'demokratik birlikte yaşama için af' yasa tasarısını oybirliğiyle onayladı.Ulusal Meclis sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Demokratik birlikte yaşama için genel af yasası taslağını oybirliğiyle onayladı" dedi.Daha önce Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela hükümetinin 1999'dan günümüze kadar olan dönemini kapsayan genel bir af yasası taslağını yasama organına sunacağını söylemişti.
Venezuela Ulusal Meclisi genel af yasa tasarısını onayladı

03:39 06.02.2026
© AP Photo / Matias DelacroixVenezuela bayrağı ve Ulusal Meclis binası
Venezuela bayrağı ve Ulusal Meclis binası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Abone ol
Venezuela Ulusal Meclisi, 1999’dan bu yana açılan suç davalarını kapsayan 'demokratik birlikte yaşama için genel af' yasa tasarısının oybirliğiyle kabul edildiğini bildirdi.
Venezuela Ulusal Meclisi, 1999'dan bu yana ait suç davalarını kapsayan 'demokratik birlikte yaşama için af' yasa tasarısını oybirliğiyle onayladı.
Ulusal Meclis sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Demokratik birlikte yaşama için genel af yasası taslağını oybirliğiyle onayladı" dedi.
Daha önce Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela hükümetinin 1999'dan günümüze kadar olan dönemini kapsayan genel bir af yasası taslağını yasama organına sunacağını söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
DÜNYA
Lavrov: Rus petrol şirketleri Venezuela'dan çıkmaya zorlanıyor
Dün, 12:15
