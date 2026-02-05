Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran - ABD gerilimi yorumu: 'Müzakere zeminini kuvvetlendirmek için çalışacağız'
Lavrov: Rus petrol şirketleri Venezuela'dan çıkmaya zorlanıyor
Lavrov: Rus petrol şirketleri Venezuela'dan çıkmaya zorlanıyor
RT'ye konuşan Lavrov, Venezuela'da Rus petrol şirketlerine yönelik tutumdan ve Moskova'nın İran'da çözüm konusundaki pozisyonundan bahsetti. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
12:15 05.02.2026
RT'ye konuşan Lavrov, Venezuela'da Rus petrol şirketlerine yönelik tutumdan ve Moskova'nın İran'da çözüm konusundaki pozisyonundan bahsetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Venezuela'daki operasyonlarının ardından Rus petrol şirketlerinin bu ülkeden çıkmaya zorlandığını belirtti.

10 Şubat Diplomasi Çalışanları öncesinde Russia Today'den (RT) Rick Sanchez'e röportaj veren Lavrov, ABD'nin Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlarını şaşkınlıkla karşıladıklarını anlattı.

Anchorage'de gerçekleştirilen Rusya-ABD zirvesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mevkidaşı Donald Trump'ın Ukrayna'yla ilgili çözüm önerilerini desteklediğini ve bunun ardından Moskova'nın belgelerin imzalanmasını beklediğini anlatan Lavrov, "Ancak gördüğümüz bir sonraki şey, Rosneft ve Lukoil gibi enerji şirketlerine yaptırım uygulanması, Rusya'dan enerji alan ülkelere yaptırım uygulanması oldu" dedi.

Lavrov, şimdi de Venezula'da yaşanan gelişmelerin ardından Rus şirketlerinin açıkça bu ülkeden çıkmaya zorlandığının, Hindistan'a Rus enerji kaynaklarını almaması için yasak getirildiğinin ve neredeyse tüm ülkelerin Rusya'yla bu alanda işbirliği yapmasının engellendiğinin altını çizdi.

'İsrail, ABD ve İran, Moskova'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu biliyor'

İran etrafındaki gelişmeler bağlamında Rusya'nın arabulucu rolü oynayıp oynamadığı da sorulan Lavrov, Moskova'nın şu anda İsrail, İran veya ABD arasında aracı rolü oynamaya çalışmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Onlarla olan temaslarımızda sadece mevcut durumu görüşüyoruz. İran bizim ortağımız, yakın ortağımız ve komşumuz. Elbette, şu anki gelişmelerle ilgileniyoruz. Özellikle bu durum, sadece İran için değil, tüm Ortadoğu için potansiyel olarak patlama tehlikesi taşıyor. Patlayacak çok fazla mayın var, sadece birilerinin üzerine basmasını bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Lavrov, İsrail, ABD ve İran'ın Moskova'nın çözüm için katkıda bulunmaya ve daha önce varılan anlaşmalara uymaya hazır olduğunu bildiklerini de kaydetti.

'Zelenskiy'in barışa ihtiyacı yok'

Sanchez'den gelen bir soru üzerine Vladimir Zelenskiy'in barışa ihtiyacı olmadığını söyleyen Lavrov, "En ufak bir barış bile onun siyasi kariyerinin sonu anlamına gelir, hatta sadece siyasi kariyerinin değil" diye konuştu.
