Slovenya seçimleri öncesi AB Komisyonu üyelerinin ziyareti tartışmaya yol açtı

Slovenya seçimleri öncesi AB Komisyonu üyelerinin ziyareti tartışmaya yol açtı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Savunmadan Sorumlu Üye Andrius Kubilius'un, Slovenya'da Avrupa Halk Partisi'nin (EPP)... 06.02.2026

Avrupa Parlamentosunda (AP) Sosyalist ve Demokratlar (S&D) ve Renew Europe (Avrupa'yı Yenile) gruplarından yapılan yazılı açıklamaya göre, grup liderleri AB Komisyonunun tarafsızlığıyla ilgili endişelerini Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdıkları bir mektupta dile getirdi.S&D lideri Iratxe Garcia Perez ile Renew Europe lideri Valerie Hayer, Fitto ile Kubilius’un, Slovenya’da 22 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Avrupa Halk Partisi (EPP) toplantısına katılmasını ve bazı Sloven siyasetçilerle birlikte kamuoyuna açık bir etkinlikte görünmelerini eleştirdi.Perez ile Hayer, mektuplarında, ziyaretin, AB Komisyonunun davranış kurallarına aykırı olması gerekçesiyle soruşturulmasını talep etti.Komisyondan yanıtAB Komisyonu Sözcüsü Maciej Berestecki, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Komisyon üyelerinin dün yaptığı söz konusu ziyaretin resmi görevleri kapsamında olduğunu söyledi.Berestecki, Fitto ve Kubilius'un ziyaret sırasında hem iktidar hem muhalefet temsilcileriyle görüşerek "siyasi açıdan dengeli bir program" yürüttüğünü savundu.

