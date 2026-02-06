https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/slovenya-secimleri-oncesi-ab-komisyonu-uyelerinin-ziyareti-tartismaya-yol-acti-1103323791.html
Slovenya seçimleri öncesi AB Komisyonu üyelerinin ziyareti tartışmaya yol açtı
Slovenya seçimleri öncesi AB Komisyonu üyelerinin ziyareti tartışmaya yol açtı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Savunmadan Sorumlu Üye Andrius Kubilius’un, Slovenya’da Avrupa Halk Partisi’nin (EPP)... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T19:00+0300
2026-02-06T19:00+0300
2026-02-06T19:00+0300
dünya
slovenya
ab komisyonu
avrupa halk partisi birliği (epp)
ap sosyal demokrat grubu (s&d)
haberler
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/16/1059024599_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_081bfbade1c31be2779c07a2cdd0d2e6.jpg
Avrupa Parlamentosunda (AP) Sosyalist ve Demokratlar (S&D) ve Renew Europe (Avrupa'yı Yenile) gruplarından yapılan yazılı açıklamaya göre, grup liderleri AB Komisyonunun tarafsızlığıyla ilgili endişelerini Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdıkları bir mektupta dile getirdi.S&D lideri Iratxe Garcia Perez ile Renew Europe lideri Valerie Hayer, Fitto ile Kubilius’un, Slovenya’da 22 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Avrupa Halk Partisi (EPP) toplantısına katılmasını ve bazı Sloven siyasetçilerle birlikte kamuoyuna açık bir etkinlikte görünmelerini eleştirdi.Perez ile Hayer, mektuplarında, ziyaretin, AB Komisyonunun davranış kurallarına aykırı olması gerekçesiyle soruşturulmasını talep etti.Komisyondan yanıtAB Komisyonu Sözcüsü Maciej Berestecki, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Komisyon üyelerinin dün yaptığı söz konusu ziyaretin resmi görevleri kapsamında olduğunu söyledi.Berestecki, Fitto ve Kubilius'un ziyaret sırasında hem iktidar hem muhalefet temsilcileriyle görüşerek "siyasi açıdan dengeli bir program" yürüttüğünü savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/avrupanin-rusya-ve-abdden-lng-ithalatina-bagimliligi-rekor-seviyede-1103323171.html
slovenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/16/1059024599_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_01953197b2a561ba1f35f2ee77032e4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovenya, ab komisyonu, avrupa halk partisi birliği (epp), ap sosyal demokrat grubu (s&d), haberler, avrupa
slovenya, ab komisyonu, avrupa halk partisi birliği (epp), ap sosyal demokrat grubu (s&d), haberler, avrupa
Slovenya seçimleri öncesi AB Komisyonu üyelerinin ziyareti tartışmaya yol açtı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Savunmadan Sorumlu Üye Andrius Kubilius’un, Slovenya’da Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) toplantısına katılması, yaklaşan seçimler öncesinde AB Komisyonunun siyasi tarafsızlığına ilişkin tartışmalara neden oldu.
Avrupa Parlamentosunda (AP) Sosyalist ve Demokratlar (S&D) ve Renew Europe (Avrupa'yı Yenile) gruplarından yapılan yazılı açıklamaya göre, grup liderleri AB Komisyonunun tarafsızlığıyla ilgili endişelerini Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdıkları bir mektupta dile getirdi.
S&D lideri Iratxe Garcia Perez ile Renew Europe lideri Valerie Hayer, Fitto ile Kubilius’un, Slovenya’da 22 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Avrupa Halk Partisi (EPP) toplantısına katılmasını ve bazı Sloven siyasetçilerle birlikte kamuoyuna açık bir etkinlikte görünmelerini eleştirdi.
Perez ile Hayer, mektuplarında, ziyaretin, AB Komisyonunun davranış kurallarına aykırı olması gerekçesiyle soruşturulmasını talep etti.
AB Komisyonu Sözcüsü Maciej Berestecki, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Komisyon üyelerinin dün yaptığı söz konusu ziyaretin resmi görevleri kapsamında olduğunu söyledi.
Berestecki, Fitto ve Kubilius'un ziyaret sırasında hem iktidar hem muhalefet temsilcileriyle görüşerek "siyasi açıdan dengeli bir program" yürüttüğünü savundu.