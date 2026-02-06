https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/avrupanin-rusya-ve-abdden-lng-ithalatina-bagimliligi-rekor-seviyede-1103323171.html
Avrupa'nın Rusya ve ABD'den LNG ithalatına bağımlılığı rekor seviyede
Avrupa'nın Rusya ve ABD'den LNG ithalatına bağımlılığı rekor seviyede
Bloomberg haberine göre, Avrupa'nın ABD ve Rus sıvılaştırılmış doğalgazına (LNG) bağımlılığı yüzde 80'i aştı.
AB'ye yapılan Rus LNG sevkiyatları rekor seviyelere ulaşarak geçen ayın toplam hacminin yüzde 18'ini oluşturdu. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
Avrupa'nın Rusya ve ABD'den LNG ithalatına bağımlılığı rekor seviyede
Bloomberg haberine göre, Avrupa'nın ABD ve Rus sıvılaştırılmış doğalgazına (LNG) bağımlılığı yüzde 80'i aştı.
AB'ye yapılan Rus LNG sevkiyatları rekor seviyelere ulaşarak geçen ayın toplam hacminin yüzde 18'ini oluşturdu.
Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.