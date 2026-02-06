https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/sgk-ve-bddkya-ust-duzey-atamalar-resmi-gazetede-yayimlandi--1103302981.html
SGK ve BDDK'ya üst düzey atamalar: Resmi Gazete'de yayımlandı
SGK ve BDDK'ya üst düzey atamalar: Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazetede yayımlanan kararla SGK Başkanlığı'na Yunus Elitaş, BDDK İkinci Başkanlığı'na Yakup Asarkaya getirildi. 06.02.2026
Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum'na (BDDK) üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Buna göre SGK Başkanlığı'na Yunus Elitaş atanırken, SGK Yönetim Kurulu üyeliğine Celalettin Sıvacı getirildi.BDDK ikinci Başkanlığı'na ise Yakup Asarkaya, üyeliklere de Olcay Turan ve Raci Kaya atandı.Kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın üst kademe kamu yöneticilerinden, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevinden alındı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Salih Turgay Işık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na ise Rıfat Koray Köprülüoğlu'nun ataması yapıldı.Ayrıca kararla bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nde görev değişikliğine gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınırken, Çankırı İl MiIli Eğitim Müdürlüğü'ne Ayhan Işık, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bursa İI Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Adana il Milli Eğitim Müdürlüğ'üne Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Selehattin Kal atandı.
