Rusya: Ukrayna'da İngiliz askerler büyükelçilik himayesinde çalışıyor

Rusya: Ukrayna'da İngiliz askerler büyükelçilik himayesinde çalışıyor

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere’nin kadrolu subaylarının, Ukrayna’da diplomatik misyon kılıfıyla faaliyet gösterdiğini belirtti. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev’de ‘diplomat’ adıyla faaliyet gösteren İngiliz askeri uzmanlarının Ukraynalı askerleri eğittiğini söyledi.Kelin, “Britanyalı kadrolu subayların ve askerlerin Ukrayna topraklarında bulunması herkesin bildiği bir gerçek. Örneğin, Kiev'de Britanya büyükelçiliğinin himayesi altında çalışan askeri danışman gruplarından bahsediyoruz. Ayrıca Ukraynalı askerlere özel muharebe eğitimi verenler de var” şeklinde konuştu.Londra'nın, geçen Aralık ayında, Ukraynalılara bağışlanan askeri teçhizatın kullanımıyla ilgili eğitim verdiği sırada meydana gelen kaza sonucu bir İngiliz subayı George Hooley'nin öldüğünü doğruladığını hatırlatan Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:İngiltere Savunma Bakanlığı, Aralık ayının ortalarında, Ukrayna ordusunun silah testini gözlemlerken bir İngiliz askerinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.Sun gazetesi, kaynaklara dayandığı haberinde, Ukrayna'da bir hava savunma sistemi testi sırasında meydana gelen kazada İngiliz askerinin yanı sıra en az dört Ukraynalı askerin daha hayatını kaybettiğini bildirmişti. Habere göre George Hooley, İngiliz Özel Kuvvetleri destek grubunda görev yapıyordu.

