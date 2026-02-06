Türkiye
ABD'den vatandaşlarına ‘İran'ı hemen terk edin’ çağrısı
ABD'den vatandaşlarına 'İran'ı hemen terk edin' çağrısı
ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği, İran'da bulunan vatandaşlarına "ülkeyi hemen terk etme" çağrısını yineledi.
ABD’nin Tahran Sanal Büyükelçiliği’nin yaptığı uyarıda, ABD vatandaşlarından güvenlik riskleri nedeniyle, “İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan” yapmaları talep edildi.Açıklamada, “Derhal İran’ı terk edin” ifadesi kullanıldı.İran'dan ayrılmaları mümkün olmayan ABD vatandaşlarının güvenli bir yer bulmaları gerektiği ve yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulmaları tavsiye edildi.ABD-İran gerilimiİran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Şahın oğlu Rıza Pehlevi’nin yaptığı çağrının ardından protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü.ABD Başkanı Donald Trump, İran güvenlik güçlerine protestoculara ateş açma emri verilmesi halinde hava saldırıları düzenleme tehdidinde bulundu. Tahran, 22 Ocak gecesi, ABD’nin olası saldırılarına karşı önlem olarak hava sahasını geçici olarak kapatmıştı, ancak saldırı düzenlenmemişti.İran yönetimi, 20 Ocak günü, durumu kontrol altına aldığını duyurmuş, iki gün sonra da şiddet olaylarının bittiğini açıklamıştı. Ülke yönetiminin verdiği bilgiye göre, protestolar sırasında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.Tahran, Washington'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya, hatta sınırlı bir saldırıya bile karşılık vermeye hazır olduğunu açıklamıştı. İran füzelerinin menzili, bölgedeki ABD üslerine ulaşmaya yeterli olduğu kaydedilmişti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bölgedeki ABD tesislerine saldırılması durumunda önleyici bir saldırı yapma hakkına sahip olduklarını savunmuştu.
ABD'den vatandaşlarına ‘İran'ı hemen terk edin’ çağrısı

08:53 06.02.2026 (güncellendi: 08:59 06.02.2026)
ABD’nin Tahran Sanal Büyükelçiliği, İran’da bulunan vatandaşlarına “ülkeyi hemen terk etme” çağrısını yineledi.
ABD’nin Tahran Sanal Büyükelçiliği’nin yaptığı uyarıda, ABD vatandaşlarından güvenlik riskleri nedeniyle, “İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan” yapmaları talep edildi.
Açıklamada, “Derhal İran’ı terk edin” ifadesi kullanıldı.
İran'dan ayrılmaları mümkün olmayan ABD vatandaşlarının güvenli bir yer bulmaları gerektiği ve yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulmaları tavsiye edildi.

ABD-İran gerilimi

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Şahın oğlu Rıza Pehlevi’nin yaptığı çağrının ardından protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran güvenlik güçlerine protestoculara ateş açma emri verilmesi halinde hava saldırıları düzenleme tehdidinde bulundu. Tahran, 22 Ocak gecesi, ABD’nin olası saldırılarına karşı önlem olarak hava sahasını geçici olarak kapatmıştı, ancak saldırı düzenlenmemişti.
İran yönetimi, 20 Ocak günü, durumu kontrol altına aldığını duyurmuş, iki gün sonra da şiddet olaylarının bittiğini açıklamıştı. Ülke yönetiminin verdiği bilgiye göre, protestolar sırasında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Tahran, Washington'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya, hatta sınırlı bir saldırıya bile karşılık vermeye hazır olduğunu açıklamıştı. İran füzelerinin menzili, bölgedeki ABD üslerine ulaşmaya yeterli olduğu kaydedilmişti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bölgedeki ABD tesislerine saldırılması durumunda önleyici bir saldırı yapma hakkına sahip olduklarını savunmuştu.
