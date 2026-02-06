https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/rusya-disisleri-bati-epstein-belgelerindeki-gercekleri-ortbas-etmek-icin-sahte-icerik-uretiyor-1103325194.html

Rusya Dışişleri: Batı, Epstein belgelerindeki gerçekleri örtbas etmek için sahte içerik üretiyor

Rusya Dışişleri: Batı, Epstein belgelerindeki gerçekleri örtbas etmek için sahte içerik üretiyor

06.02.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla anılan finansçı Jeffrey Epstein davasına dair belgeleri yayınlamasının ardından Batı medyası ve Batılı propagandist çevreler tarafından “yoğun bir sahte içerik kampanyası” başlatıldığına dikkat çekildi.Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın sahte bir video ile hedef alındığı belirtildi. Bakanlığa göre internette, Zaharova’nın Epstein dosyasına ilişkin olarak Rusya’nın tutumunu çarpıtan bir 'deepfake' video yayınlandı. Açıklamada, bu videonun “amatörce hazırlandığı” ve sahteciliğin “ilk karelerden itibaren anlaşıldığı” vurgulandı.Daha önce Zaharova, Epstein dosyalarında adı geçen kişilerin, çocuklara yönelik cinsel istismarla bağlantılı Batılı elitler olduğunu belirtmiş, bu çevrelerin aynı zamanda Kiev’i destekleyip, “orada çocukların öldürülmesini finanse ettiğini” ifade etmişti. Zaharova ayrıca, “küresel elitler” söz konusu olduğunda Batı’da gerçek bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çekmişti.

