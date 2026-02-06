https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/rusya-disisleri-bati-epstein-belgelerindeki-gercekleri-ortbas-etmek-icin-sahte-icerik-uretiyor-1103325194.html
Rusya Dışişleri: Batı, Epstein belgelerindeki gerçekleri örtbas etmek için sahte içerik üretiyor
Rusya Dışişleri: Batı, Epstein belgelerindeki gerçekleri örtbas etmek için sahte içerik üretiyor
06.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla anılan finansçı Jeffrey Epstein davasına dair belgeleri yayınlamasının ardından Batı medyası ve Batılı propagandist çevreler tarafından “yoğun bir sahte içerik kampanyası” başlatıldığına dikkat çekildi.Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın sahte bir video ile hedef alındığı belirtildi. Bakanlığa göre internette, Zaharova’nın Epstein dosyasına ilişkin olarak Rusya’nın tutumunu çarpıtan bir 'deepfake' video yayınlandı. Açıklamada, bu videonun “amatörce hazırlandığı” ve sahteciliğin “ilk karelerden itibaren anlaşıldığı” vurgulandı.Daha önce Zaharova, Epstein dosyalarında adı geçen kişilerin, çocuklara yönelik cinsel istismarla bağlantılı Batılı elitler olduğunu belirtmiş, bu çevrelerin aynı zamanda Kiev’i destekleyip, “orada çocukların öldürülmesini finanse ettiğini” ifade etmişti. Zaharova ayrıca, “küresel elitler” söz konusu olduğunda Batı’da gerçek bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çekmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’li finansçı Jeffrey Epstein davasına ilişkin belgelerin yayımlanmasının ardından internet ortamında çok sayıda ‘fake’ ve 'deepfake' içerik dolaşıma sokulduğunu, bunların amacının belgelerin “dehşet verici içeriğinden” kamuoyunun dikkatini uzaklaştırmak olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla anılan finansçı Jeffrey Epstein davasına dair belgeleri yayınlamasının ardından Batı medyası ve Batılı propagandist çevreler tarafından “yoğun bir sahte içerik kampanyası” başlatıldığına dikkat çekildi.
ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein davası dosyalarını yayınlaması, neoliberal elitlere hizmet eden Batılı propagandistlerde ve onların himayesindekilerde bariz bir tedirginlik yarattı. Çevrimiçi ortamda, yayınlanan belgelerin dehşet verici içeriğinden kamuoyunun dikkatini saptamaya yönelik çok sayıda ‘fake’in ortaya çıktığını tespit ediyoruz.
Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın sahte bir video ile hedef alındığı belirtildi. Bakanlığa göre internette, Zaharova’nın Epstein dosyasına ilişkin olarak Rusya’nın tutumunu çarpıtan bir 'deepfake' video yayınlandı. Açıklamada, bu videonun “amatörce hazırlandığı” ve sahteciliğin “ilk karelerden itibaren anlaşıldığı” vurgulandı.
Bu tür manipülasyonların asıl amacı, ‘Rusya panik içinde ve kendini aklamaya çalışıyor’ izlenimi yaratarak dikkatleri başka yöne çekmek. Ama gerçek tam tersi. Batılı propagandacılar Rusya’yı ve diğer alakasız ülkeleri skandala çekmeye çalıştıkça, kendi sahtekarlıklarını da o kadar çok açığa vuruyorlar. Bugün bu gerçek artık herkesin gözleri önünde.
Daha önce Zaharova, Epstein dosyalarında adı geçen kişilerin, çocuklara yönelik cinsel istismarla bağlantılı Batılı elitler olduğunu belirtmiş, bu çevrelerin aynı zamanda Kiev’i destekleyip, “orada çocukların öldürülmesini finanse ettiğini” ifade etmişti. Zaharova ayrıca, “küresel elitler” söz konusu olduğunda Batı’da gerçek bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çekmişti.