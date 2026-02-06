https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/peskov-ukrayna-konusunda-yeni-muzakere-turu-yakinda-yapilacak-1103326344.html
Peskov: Ukrayna konusunda yeni müzakere turu yakında yapılacak
Peskov: Ukrayna konusunda yeni müzakere turu yakında yapılacak
06.02.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yeni bir müzakere turunun "yakın zamanda" yapılacağını belirtti.Peskov, “Şu anda net bir tarih yok. Ancak bu çok yakında gerçekleşecek” dedi.Kremlin Sözcüsü, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşeceğine dair iddiaları ise doğrulamadı.Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, müzakerelere katılan tarafların başkentlerine dönerek görüşmenin sonuçlarını rapor edeceğini ve bu temelde önümüzdeki haftalarda diyaloğun devam edeceğini açıklamıştı.ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.
rusya
ukrayna
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yeni bir müzakere turunun "yakın zamanda" yapılacağını belirtti.
Peskov, “Şu anda net bir tarih yok. Ancak bu çok yakında gerçekleşecek” dedi.
Kremlin Sözcüsü, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşeceğine dair iddiaları ise doğrulamadı.
Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, müzakerelere katılan tarafların başkentlerine dönerek görüşmenin sonuçlarını rapor edeceğini ve bu temelde önümüzdeki haftalarda diyaloğun devam edeceğini açıklamıştı.
ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.