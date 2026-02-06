https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/peskov-ukrayna-konusunda-yeni-muzakere-turu-yakinda-yapilacak-1103326344.html

Peskov: Ukrayna konusunda yeni müzakere turu yakında yapılacak

Peskov: Ukrayna konusunda yeni müzakere turu yakında yapılacak

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında Ukrayna krizine ilişkin yeni bir müzakere turunun yakın zamanda gerçekleşeceğini açıkladı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T21:43+0300

2026-02-06T21:43+0300

2026-02-06T21:43+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

rusya

abd

steve witkoff

ukrayna

müzakere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yeni bir müzakere turunun "yakın zamanda" yapılacağını belirtti.Peskov, “Şu anda net bir tarih yok. Ancak bu çok yakında gerçekleşecek” dedi.Kremlin Sözcüsü, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşeceğine dair iddiaları ise doğrulamadı.Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, müzakerelere katılan tarafların başkentlerine dönerek görüşmenin sonuçlarını rapor edeceğini ve bu temelde önümüzdeki haftalarda diyaloğun devam edeceğini açıklamıştı.ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-rusya-ukrayna-ve-abd-314-mahkumun-takasi-konusunda-anlasti-1103287660.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, steve witkoff, ukrayna, müzakere