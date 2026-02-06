Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/peskov-ukrayna-konusunda-yeni-muzakere-turu-yakinda-yapilacak-1103326344.html
Peskov: Ukrayna konusunda yeni müzakere turu yakında yapılacak
Peskov: Ukrayna konusunda yeni müzakere turu yakında yapılacak
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında Ukrayna krizine ilişkin yeni bir müzakere turunun yakın zamanda gerçekleşeceğini açıkladı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T21:43+0300
2026-02-06T21:43+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
abd
steve witkoff
ukrayna
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yeni bir müzakere turunun "yakın zamanda" yapılacağını belirtti.Peskov, “Şu anda net bir tarih yok. Ancak bu çok yakında gerçekleşecek” dedi.Kremlin Sözcüsü, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşeceğine dair iddiaları ise doğrulamadı.Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, müzakerelere katılan tarafların başkentlerine dönerek görüşmenin sonuçlarını rapor edeceğini ve bu temelde önümüzdeki haftalarda diyaloğun devam edeceğini açıklamıştı.ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-rusya-ukrayna-ve-abd-314-mahkumun-takasi-konusunda-anlasti-1103287660.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, steve witkoff, ukrayna, müzakere
dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, steve witkoff, ukrayna, müzakere

Peskov: Ukrayna konusunda yeni müzakere turu yakında yapılacak

21:43 06.02.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında Ukrayna krizine ilişkin yeni bir müzakere turunun yakın zamanda gerçekleşeceğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yeni bir müzakere turunun "yakın zamanda" yapılacağını belirtti.
Peskov, “Şu anda net bir tarih yok. Ancak bu çok yakında gerçekleşecek” dedi.
Kremlin Sözcüsü, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşeceğine dair iddiaları ise doğrulamadı.
Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, müzakerelere katılan tarafların başkentlerine dönerek görüşmenin sonuçlarını rapor edeceğini ve bu temelde önümüzdeki haftalarda diyaloğun devam edeceğini açıklamıştı.
ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.
Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Rusya, Ukrayna ve ABD, 314 esirin takası konusunda anlaştı
Dün, 13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала