https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/6-subat-depremlerinde-hayatini-kaybedenler-turkiye-genelinde-aniliyor-1103305802.html

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Türkiye genelinde anılıyor

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Türkiye genelinde anılıyor

Sputnik Türkiye

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde anıldı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T07:39+0300

2026-02-06T07:39+0300

2026-02-06T07:39+0300

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103305645_0:7:1321:750_1920x0_80_0_0_0cb58a717ae0f96f6573f00351901958.jpg

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunan Türk askerlerin görüntüsünü paylaştı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı. Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için afetin üçüncü yıl dönümünde "sessiz yürüyüş" yapıldı. Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, afette hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi. Tevfik Temelli Caddesi'ndeki Sümerpark girişinde toplanan vatandaşlar, meşale yakarak saygı duruşunda bulundu.Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler afetin üçüncü yıl dönümünde dualarla anıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yerinde anma programı düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/prof-dr-naci-gorur-uyardi-6-subat-depremlerinde-kirilmayan-yerler-1102001458.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60