NASA: Astronotlar yakında görevlerde son model akıllı telefonlar kullanacak
NASA: Astronotlar yakında görevlerde son model akıllı telefonlar kullanacak
06.02.2026
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotların Ay görevlerinde akıllı telefonları kullanmalarına izin vereceğini duyurdu.NASA Direktörü Jared Isaacman, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu ay gerçekleştirilmesi planlanan Crew-12 ile geçtiğimiz günlerde sıvı yakıt sızıntısı tespit edilmesinin ardından mart ayına ertelenen Artemis II görevlerinde astronotların akıllı telefonları yanlarında bulundurabileceğini belirtti.Yaptığı paylaşımda Isaacman, şu ifadeleri kullandı:
Astronotlar, Crew-12 ve Artemis II görevleriyle başlayarak yakında en yeni akıllı telefonlarla uçacaklar. Ekiplerimize aileleri için özel anları yakalamaları ve ilham verici görüntüleri ve videoları dünyayla paylaşmaları için araçlar sağlıyoruz.