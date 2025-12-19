MİT ve Emniyetten ortak operasyon: FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Türkiye
Putin'den önemli açıklamalar: Hiç şüphe yok ki yakın zamanda Konstantinovka'yı da kuşatacağız
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve örgüt üyesi olma suçundan aranan Yasir Gülen yakalandı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyeti ve MİTin ortak düzenlediği operasyonla hakkında arama kararı bulunan FETÖ elebaşının ağabeyinin oğlu Yasir Gülen gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takiple izlendiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
19.12.2025
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve örgüt üyesi olma suçundan aranan Yasir Gülen yakalandı.
İstanbul Emniyeti ve MİTin ortak düzenlediği operasyonla hakkında arama kararı bulunan FETÖ elebaşının ağabeyinin oğlu Yasir Gülen gözaltına alındı.

Teknik ve fiziki takiple izlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
