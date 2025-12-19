https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/mit-ve-emniyetten-ortak-operasyon-feto-elebasinin-yegeni-istanbulda-yakalandi-1101953042.html
MİT ve Emniyetten ortak operasyon: FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı
MİT ve Emniyetten ortak operasyon: FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı
Sputnik Türkiye
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve örgüt üyesi olma suçundan aranan Yasir Gülen yakalandı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T11:26+0300
2025-12-19T11:26+0300
2025-12-19T11:44+0300
türki̇ye
fetullah gülen
salih gülen
fetö
mi̇t
ümraniye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1c/1056758432_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60a5bd03be182ffe1b929dcd71b86b39.jpg
İstanbul Emniyeti ve MİTin ortak düzenlediği operasyonla hakkında arama kararı bulunan FETÖ elebaşının ağabeyinin oğlu Yasir Gülen gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takiple izlendiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/27-ilde-es-zamanli-feto-operasyonu-aralarinda-kamu-calisanlari-da-var--1101052749.html
türki̇ye
ümraniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1c/1056758432_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6101af19d832ea78a30502d500e51d25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fetullah gülen, salih gülen, fetö, mi̇t, ümraniye
fetullah gülen, salih gülen, fetö, mi̇t, ümraniye
MİT ve Emniyetten ortak operasyon: FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı
11:26 19.12.2025 (güncellendi: 11:44 19.12.2025)
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve örgüt üyesi olma suçundan aranan Yasir Gülen yakalandı.
İstanbul Emniyeti ve MİTin ortak düzenlediği operasyonla hakkında arama kararı bulunan FETÖ elebaşının ağabeyinin oğlu Yasir Gülen gözaltına alındı.
Teknik ve fiziki takiple izlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.