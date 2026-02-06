Türkiye
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Birçok il için alarm verildi
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Birçok il için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da...
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Yalova’da sağanakların yer yer çok kuvvetli olması beklenirken; Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güney ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak görülecek. Gece saatlerinden sonra yağışların Bursa ve Yalova çevrelerinde etkisini artırması bekleniyor.

Bursa’nın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli yağış

Yetkililer, özellikle Bursa’nın kuzey ilçelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceğini bildirdi. Bölgede etkili olacak sağanakların cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güneyde kuvvetli sağanak uyarısı

Açıklamada, Antalya’nın doğusu, Mersin’in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri ile Hatay için de yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi. Hatay’daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’da yağmur ve kar etkili olacak

Tunceli, Bingöl ve Muş’un batısında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı görülecek. Yarın öğle saatlerinden sonra ise Bitlis, Van’ın güneyi, Şırnak’ın doğusu ve Hakkari’de kar yağışının etkisini artıracağı bildirildi.
