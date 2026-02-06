https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/kaddafinin-oglu-seyfulislam-topraga-verildi-cenazeye-50-bin-kisi-katildi-1103326056.html
Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam toprağa verildi: Cenazeye 50 bin kişi katıldı
Sputnik Türkiye
Evine düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen eski Libya lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin cenazesine 50 bin kişi katıldı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi son yolculuğuna uğurlandı.Başsavcılık, 53 yaşındaki Seyfülislam Kaddafi’nin, Salı günü Trablus’un 136 kilometre güneybatısındaki Zintan kentindeki evinde öldürüldüğünü açıkladı. İlk bulguların silahla vurularak öldürüldüğünü gösterdiği, ancak detay verilmediği belirtildi.Beni Velid kentinde gerçekleştirilen cenaze törenine 50 bin Libyalı katıldı. Seyfülislam Kaddafi ve babası Muammer Kaddafi’nin fotoğrafları cenazede taşındı.
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi son yolculuğuna uğurlandı.
Başsavcılık, 53 yaşındaki Seyfülislam Kaddafi’nin, Salı günü Trablus’un 136 kilometre güneybatısındaki Zintan kentindeki evinde öldürüldüğünü açıkladı. İlk bulguların silahla vurularak öldürüldüğünü gösterdiği, ancak detay verilmediği belirtildi.
Beni Velid kentinde gerçekleştirilen cenaze törenine 50 bin Libyalı katıldı. Seyfülislam Kaddafi ve babası Muammer Kaddafi’nin fotoğrafları cenazede taşındı.