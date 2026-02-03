https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/kaddafinin-oglu-seyfulislam-kaddafi-oldu-1103240170.html
Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldü
Sputnik Türkiye
Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldü. Ölümün nasıl gerçekleştiğine dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T22:45+0300
2026-02-03T22:45+0300
2026-02-03T22:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050783176_0:0:2481:1395_1920x0_80_0_0_b2c964e1a675e0b4078e0c07cbd66b06.jpg
Kaddafi ailesine yakın kaynaklar, avukatı Halid el-Zaydi ve Libya basını, eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.Ölümün hangi koşullarda gerçekleştiğine dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Libya’da özellikle 2011 öncesi dönemde politika yapım sürecindeki rolüyle tanınan Seyfülislam Kaddafi, son yıllarda kamuoyunda daha az görünüyordu.2021 yılında yapılması planlanan ancak siyasi kriz nedeniyle gerçekleştirilemeyen seçimler öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunda bulunmuştu.
