Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldü. Ölümün nasıl gerçekleştiğine dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Kaddafi ailesine yakın kaynaklar, avukatı Halid el-Zaydi ve Libya basını, eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.Ölümün hangi koşullarda gerçekleştiğine dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Libya’da özellikle 2011 öncesi dönemde politika yapım sürecindeki rolüyle tanınan Seyfülislam Kaddafi, son yıllarda kamuoyunda daha az görünüyordu.2021 yılında yapılması planlanan ancak siyasi kriz nedeniyle gerçekleştirilemeyen seçimler öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

