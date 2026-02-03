Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/kaddafinin-oglu-seyfulislam-kaddafi-oldu-1103240170.html
Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldü
Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldü
Sputnik Türkiye
Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldü. Ölümün nasıl gerçekleştiğine dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T22:45+0300
2026-02-03T22:45+0300
dünya
seyfülislam kaddafi
muammer kaddafi
libya
ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
şüpheli ölüm
ölüm nedenleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050783176_0:0:2481:1395_1920x0_80_0_0_b2c964e1a675e0b4078e0c07cbd66b06.jpg
Kaddafi ailesine yakın kaynaklar, avukatı Halid el-Zaydi ve Libya basını, eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.Ölümün hangi koşullarda gerçekleştiğine dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Libya’da özellikle 2011 öncesi dönemde politika yapım sürecindeki rolüyle tanınan Seyfülislam Kaddafi, son yıllarda kamuoyunda daha az görünüyordu.2021 yılında yapılması planlanan ancak siyasi kriz nedeniyle gerçekleştirilemeyen seçimler öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/10-yildir-tutukluydu-kaddafinin-oglu-hannibal-kaddafi-kefaletle-serbest-birakildi-1100877186.html
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050783176_27:0:2390:1772_1920x0_80_0_0_a9abe50a0f20f487ade839d39b78e4ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seyfülislam kaddafi, muammer kaddafi, libya, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
seyfülislam kaddafi, muammer kaddafi, libya, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri

Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldü

22:45 03.02.2026
© AP Photo / Ammar El-DarwishSeyfülislam Kaddafi
Seyfülislam Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Ammar El-Darwish
Abone ol
Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldü. Ölümün nasıl gerçekleştiğine dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
Kaddafi ailesine yakın kaynaklar, avukatı Halid el-Zaydi ve Libya basını, eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ölümün hangi koşullarda gerçekleştiğine dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Libya’da özellikle 2011 öncesi dönemde politika yapım sürecindeki rolüyle tanınan Seyfülislam Kaddafi, son yıllarda kamuoyunda daha az görünüyordu.
2021 yılında yapılması planlanan ancak siyasi kriz nedeniyle gerçekleştirilemeyen seçimler öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunda bulunmuştu.
Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
DÜNYA
10 yıldır tutukluydu: Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi kefaletle serbest bırakıldı
11 Kasım 2025, 01:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала