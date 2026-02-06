Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İzmir'de suyla dolan alt geçitte bir sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de suyla dolan alt geçitte bir sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de suyla dolan alt geçitte bir sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Torbalı ilçesinde bir alt geçit suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan bir kamyonetin sürücüsü hayatını... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T00:06+0300
2026-02-06T00:06+0300
İzmir'de öğlen başlayan kuvvetli sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Torbalı, Menderes, Seferihisar ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.Torbalı'da 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin kullandığı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kaldı.İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan kamyonette Ekinci'nin cansız bedeni bulundu.Ayrıca ilçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası İZBAN Pancar durağı ile bazı iş yerlerini su bastı.'Altyapı olmadığı için sular böyle oluyor'İş yerini su basan esnaf Bilgi Arsu "Yıllar önce de İZBAN durağını ve iş yerimizi su basmıştı, yine aynı sorunu yaşadık. Pancar'da altyapı olmadığı için sular böyle oluyor. Dükkanımızı da su bastı" açıklamasını yaptı.
İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Torbalı ilçesinde bir alt geçit suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan bir kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'de öğlen başlayan kuvvetli sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Torbalı, Menderes, Seferihisar ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Torbalı'da 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin kullandığı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kaldı.
İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan kamyonette Ekinci'nin cansız bedeni bulundu.
Ayrıca ilçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası İZBAN Pancar durağı ile bazı iş yerlerini su bastı.

'Altyapı olmadığı için sular böyle oluyor'

İş yerini su basan esnaf Bilgi Arsu "Yıllar önce de İZBAN durağını ve iş yerimizi su basmıştı, yine aynı sorunu yaşadık. Pancar'da altyapı olmadığı için sular böyle oluyor. Dükkanımızı da su bastı" açıklamasını yaptı.
