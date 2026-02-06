https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/izmirde-suyla-dolan-alt-gecitte-bir-surucu-hayatini-kaybetti-1103302658.html

İzmir'de suyla dolan alt geçitte bir sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de suyla dolan alt geçitte bir sürücü hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Torbalı ilçesinde bir alt geçit suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan bir kamyonetin sürücüsü hayatını... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T00:06+0300

2026-02-06T00:06+0300

2026-02-06T00:06+0300

türki̇ye

mehmet ekinci

i̇zmir

torbalı

i̇zban

çeşme

sağanak

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103302761_0:168:2835:1763_1920x0_80_0_0_364c395906c0fb18cf966266c567c003.jpg

İzmir'de öğlen başlayan kuvvetli sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Torbalı, Menderes, Seferihisar ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.Torbalı'da 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin kullandığı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kaldı.İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan kamyonette Ekinci'nin cansız bedeni bulundu.Ayrıca ilçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası İZBAN Pancar durağı ile bazı iş yerlerini su bastı.'Altyapı olmadığı için sular böyle oluyor'İş yerini su basan esnaf Bilgi Arsu "Yıllar önce de İZBAN durağını ve iş yerimizi su basmıştı, yine aynı sorunu yaşadık. Pancar'da altyapı olmadığı için sular böyle oluyor. Dükkanımızı da su bastı" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/meteorolojiden-izmir-dahil-sari-kodlu-yagis-ve-firtina-uyarisi-ani-su-baskinlarina-dikkat-1103275099.html

türki̇ye

i̇zmir

torbalı

çeşme

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet ekinci, i̇zmir, torbalı, i̇zban, çeşme, sağanak, sağanak yağış