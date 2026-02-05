https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/meteorolojiden-izmir-dahil-sari-kodlu-yagis-ve-firtina-uyarisi-ani-su-baskinlarina-dikkat-1103275099.html

Meteoroloji'den İzmir dahil sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı: Ani su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den İzmir dahil sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı: Ani su baskınlarına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre kıyı Ege ve Marmara olmak üzere batıda kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Doğu, Karadeniz ve Güney... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T07:09+0300

2026-02-05T07:09+0300

2026-02-05T07:09+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101607232_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ffc423eefd9ea0d30bab5197df4b1900.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak.7 il için Sarı kodlu uyarıAydın, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne ve Manisa için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelerde hava durumuMARMARA – Parçalı ve çok bulutlu; sabah batısı, öğleden itibaren genelinde yağmur ve sağanak. Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale’de yer yer çok kuvvetli. Güney ve doğuda rüzgâr kuvvetli, kısa süreli fırtına (40–70 km/sa).Çanakkale – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli.Edirne – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.İstanbul – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak yağışlı.Kocaeli – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak yağışlı.EGE – Parçalı ve çok bulutlu; sabah kıyılar, öğleden sonra genelinde yağmur ve sağanak. Kıyılarda yer yer gök gürültülü. Kıyı kesimleri, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege’de yer yer çok kuvvetli. Güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (40–70 km/sa).Afyonkarahisar – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren yağmur ve sağanak.Denizli – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak; gece yer yer kuvvetli.İzmir – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli.Muğla – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli.AKDENİZ – Parçalı ve çok bulutlu; Batı ve Orta Akdeniz yağmur ve sağanaklı, kıyılarda yer yer gök gürültülü. Batı kesimlerde yer yer kuvvetli yağış. Batıda güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (40–70 km/sa).Adana – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.Antalya – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak; akşam yer yer kuvvetli.Hatay – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.Isparta – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren yağmur ve sağanak; akşam yer yer kuvvetli.İÇ ANADOLU – Parçalı ve çok bulutlu; akşam kuzeybatı, gece batı kesimleri yağmur ve sağanaklı. Gece güney ve batıda kuvvetli rüzgâr (40–60 km/sa). Sabah buzlanma, don, pus ve yer yer sis.Ankara – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak.Eskişehir – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak.Konya – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak.Sivas – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu.BATI KARADENİZ – Parçalı ve çok bulutlu; Sinop hariç genelinde yağmur ve sağanak. Gece iç kesimlerde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgâr (40–60 km/sa).Bolu – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren yağmur ve sağanak.Düzce – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak.Sinop – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.Zonguldak – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak.ORTA ve DOĞU KARADENİZ – Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde güney ve güneydoğudan kuvvetli, kısa süreli fırtına (40–70 km/sa). Doğu Karadeniz iç kesimlerinde sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis; yüksek kar örtülü eğimli alanlarda çığ tehlikesi.Amasya – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.Artvin – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.Samsun – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu.Trabzon – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu.DOĞU ANADOLU – Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis. Doğu kesimlerin yüksek kar örtülü eğimli alanlarında çığ tehlikesi.Erzurum – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu.Kars – -3°C – Parçalı ve çok bulutlu.Malatya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.Van – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLU – Parçalı ve çok bulutlu.Diyarbakır – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu.Gaziantep – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.Siirt – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.Şanlıurfa – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abdde-soguk-hava-dalgasindan-etkilenen-yuzlerce-iguana-uyusup-agaclardan-dusmeye-basladi-1103248688.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu