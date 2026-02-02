https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/balikesirde-siddetli-yagis-nedeniyle-kopru-coktu-1103215313.html
Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
02.02.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu çok sayıda ilde şiddetli sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürdü.Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ise bir köprü çöktü.İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.Yıldız Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu çok sayıda ilde şiddetli sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürdü.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ise bir köprü çöktü.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.Yıldız Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.
Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.