Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/balikesirde-siddetli-yagis-nedeniyle-kopru-coktu-1103215313.html
Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Susurluk'ta bir köprü çöktü. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T23:25+0300
2026-02-02T23:25+0300
türki̇ye
balıkesir
susurluk
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış uyarısı
sağanak
köprü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103215156_0:487:1536:1351_1920x0_80_0_0_7c49a1fe6e60a388269a68254524247a.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu çok sayıda ilde şiddetli sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürdü.Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ise bir köprü çöktü.İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.Yıldız Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/istanbul-dahil-53-ilde-turuncu-ve-sari-kodlu-yagis-uyarisi-saganak-firtina-ve-kar-yagisi-etkili-1103190145.html
türki̇ye
balıkesir
susurluk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103215156_0:343:1536:1495_1920x0_80_0_0_713433f9667eb09e0680bed245def28e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balıkesir, susurluk, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış uyarısı, sağanak, köprü
balıkesir, susurluk, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış uyarısı, sağanak, köprü

Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü

23:25 02.02.2026
© AA / Yıldız Mahallesi MuhtarlığıBalıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© AA / Yıldız Mahallesi Muhtarlığı
Abone ol
Balıkesir'in ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Susurluk'ta bir köprü çöktü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu çok sayıda ilde şiddetli sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürdü.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ise bir köprü çöktü.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.Yıldız Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.
Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
YAŞAM
İstanbul dahil 53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала