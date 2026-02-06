Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/izmir-baraj-doluluk-oranlari-6-subat-tahtali-baraji-su-seviyesi-yuzde-14u-gecti-1103313480.html
İzmir baraj doluluk oranları 6 Şubat: Tahtalı Barajı su seviyesi yüzde 14'ü geçti
İzmir baraj doluluk oranları 6 Şubat: Tahtalı Barajı su seviyesi yüzde 14'ü geçti
Sputnik Türkiye
İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan ve doluluk oranları geçen yıl oldukça düşen barajlar, şiddetli yağışların etkisiyle dolmaya başladı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T12:40+0300
2026-02-06T12:41+0300
türki̇ye
i̇zmir
baraj
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098822235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07ac90927462a48d5ea95117ba89a4ba.jpg
İzmir'de yağışların etkisiyle barajların doluluk oranları yükseldi.İzmir baraj doluluk oranları 6 Şubatİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün 6 Şubat verilerine göre, 30 Aralık'ta 0,13 ile tarihinin en düşük seviyesini gören Tahtalı Barajı'nın doluluğu geçen yıl aynı dönemindeki gibi yüzde 14'e yükseldi.Geçen yıl 6 Şubat'ta yüzde 21 doluluk ölçülen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yağışların etkisiyle yüzde 46 doluluk tespit edildi.Aynı dönemde yüzde 27 doluluğa sahip Ürkmez Barajı ise yüzde 45'e ulaştı.Doluluk, aralık ayında hiç su kalmayan ve geçen yılın aynı dönemine göre su seviyesi artan Balçova Barajı'nda yüzde 36, Gördes Barajı'nda ise yüzde 6'ya yükseldi.Su kesintileri sürüyorKentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmıştı. Önce 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün olacak şekilde uygulanmaya başlandı. Kesintiler devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/aski-baraj-doluluk-oranlarini-acikladi-ankarada-yagislar-barajlara-yaradi-mi--1103197234.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098822235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bd636606a97d42509aef1c6f83ae37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir baraj doluluk oranları 6 şubat: tahtalı barajı su seviyesi yüzde 14'ü geçti
i̇zmir baraj doluluk oranları 6 şubat: tahtalı barajı su seviyesi yüzde 14'ü geçti

İzmir baraj doluluk oranları 6 Şubat: Tahtalı Barajı su seviyesi yüzde 14'ü geçti

12:40 06.02.2026 (güncellendi: 12:41 06.02.2026)
© AA / Mehmet DemirciBaraj doluluk
Baraj doluluk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© AA / Mehmet Demirci
Abone ol
İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan ve doluluk oranları geçen yıl oldukça düşen barajlar, şiddetli yağışların etkisiyle dolmaya başladı.
İzmir'de yağışların etkisiyle barajların doluluk oranları yükseldi.

İzmir baraj doluluk oranları 6 Şubat

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün 6 Şubat verilerine göre, 30 Aralık'ta 0,13 ile tarihinin en düşük seviyesini gören Tahtalı Barajı'nın doluluğu geçen yıl aynı dönemindeki gibi yüzde 14'e yükseldi.
Geçen yıl 6 Şubat'ta yüzde 21 doluluk ölçülen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yağışların etkisiyle yüzde 46 doluluk tespit edildi.
Aynı dönemde yüzde 27 doluluğa sahip Ürkmez Barajı ise yüzde 45'e ulaştı.
Doluluk, aralık ayında hiç su kalmayan ve geçen yılın aynı dönemine göre su seviyesi artan Balçova Barajı'nda yüzde 36, Gördes Barajı'nda ise yüzde 6'ya yükseldi.

Su kesintileri sürüyor

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmıştı. Önce 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün olacak şekilde uygulanmaya başlandı. Kesintiler devam ediyor.
Ankara baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
ASKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı: Ankara'da yağışlar barajlara yaradı mı?
2 Şubat, 12:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала