İran’dan ABD ile zirvede bulunan CENTCOM komutana tepki: 'Teröristlerle müzakere yapılmaz'
İran’dan ABD ile zirvede bulunan CENTCOM komutana tepki: 'Teröristlerle müzakere yapılmaz'
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Umman’da İran-ABD arasında süren müzakerelere CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın katılmasına sert... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Umman’da devam eden İran-ABD müzakerelerine CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın katılmasına tepki gösterdi.
Rızai, açıklamasında ABD’li
askeri yetkilinin görüşmelerde yer almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
“Yasalara Aykırı” Vurgusu
Rızai, X platformundaki paylaşımında, İran’ın 2019 yılında CENTCOM’u
“terör örgütü” olarak tanımladığını hatırlattı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Müzakerelerde Amerikan askeri personelinin bulunması, Meclis tarafından kabul edilen misilleme yasasının 1. maddesine aykırıdır.”
Rızai, söz konusu durumun İran’ın ulusal güvenlik mevzuatına ters düştüğünü savundu.
'Teröristlerle müzakere yapılmaz'
İranlı siyasetçi, açıklamasında sert bir dil kullanarak,
“Teröristlerle müzakere yapılmaz” ifadesiyle Washington’a
mesaj verdi.
Bu sözler, Tahran’ın
müzakere sürecine dair rahatsızlığını açık biçimde ortaya koydu.
Nournews’ten uyarı: 'Maliyet artar'
İran Ulusal Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’ye yakınlığıyla bilinen Nournews, konuya ilişkin haberinde dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.
Haberde, “Askeri faktörler görüşmelerin risklerini ve maliyetlerini artırıyor, sonuçlarından ABD sorumlu olur”
ifadelerine yer verildi.
ABD heyetiyle birlikte katılıyor
Yetkililere göre, CENTCOM Komutanı Brad Cooper
, ABD müzakere heyetiyle birlikte İran
ile ABD arasında Umman’da sürdürülen görüşmelere katılıyor. Cooper’ın süreçteki rolü hakkında ise resmi bir detay paylaşılmadı.