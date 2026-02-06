https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/irandan-abd-ile-zirvede-bulunan-centcom-komutana-tepki-teroristlerle-muzakere-yapilmaz-1103322005.html

İran’dan ABD ile zirvede bulunan CENTCOM komutana tepki: 'Teröristlerle müzakere yapılmaz'

İran’dan ABD ile zirvede bulunan CENTCOM komutana tepki: 'Teröristlerle müzakere yapılmaz'

Sputnik Türkiye

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Umman’da İran-ABD arasında süren müzakerelere CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın katılmasına sert... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T17:05+0300

2026-02-06T17:05+0300

2026-02-06T17:06+0300

dünya

brad cooper

i̇ran

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

washington

meclis

abd

haberler

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202025_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6d37e936c152337d8938780e75ef6d9.jpg

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Umman’da devam eden İran-ABD müzakerelerine CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın katılmasına tepki gösterdi.Rızai, açıklamasında ABD’li askeri yetkilinin görüşmelerde yer almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.“Yasalara Aykırı” VurgusuRızai, X platformundaki paylaşımında, İran’ın 2019 yılında CENTCOM’u “terör örgütü” olarak tanımladığını hatırlattı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rızai, söz konusu durumun İran’ın ulusal güvenlik mevzuatına ters düştüğünü savundu.'Teröristlerle müzakere yapılmaz'İranlı siyasetçi, açıklamasında sert bir dil kullanarak,“Teröristlerle müzakere yapılmaz” ifadesiyle Washington’a mesaj verdi.Bu sözler, Tahran’ın müzakere sürecine dair rahatsızlığını açık biçimde ortaya koydu.Nournews’ten uyarı: 'Maliyet artar'İran Ulusal Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’ye yakınlığıyla bilinen Nournews, konuya ilişkin haberinde dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.Haberde, “Askeri faktörler görüşmelerin risklerini ve maliyetlerini artırıyor, sonuçlarından ABD sorumlu olur”ifadelerine yer verildi.ABD heyetiyle birlikte katılıyorYetkililere göre, CENTCOM Komutanı Brad Cooper, ABD müzakere heyetiyle birlikte İran ile ABD arasında Umman’da sürdürülen görüşmelere katılıyor. Cooper’ın süreçteki rolü hakkında ise resmi bir detay paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/abd-iran-gorusmelerinde-son-durum-bugun-icin-sona-erdi-muzakerelerde-yer-alan-isimler-1103321673.html

i̇ran

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brad cooper, i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), washington, meclis, abd, haberler, yılsonu2026