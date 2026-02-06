https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/iran-en-yeni-balistik-fuzesini-muharebe-gorevine-soktu-1103303632.html

İran, en yeni balistik füzesini muharebe görevine soktu

Sputnik Türkiye

06.02.2026

İran silahlı kuvvetlerinin birliklerinden Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), en yeni uzun menzilli balistik füzesi Khorramshahr-4'ü üslerinden birine konuşlandırdı. İran televizyonu PressTV'nin bildirdiğine göre, bu durumun, füzenin İran'ın savunma doktrinine dahil edildiğini gösteriyor.Yayın kuruluşunun bildirdiğine göre, Khorramshahr-4'ün menzili 2 bin kilometre (1.200 mil) ve bin 500 kilogram (3.300 pound) ağırlığında patlayıcı bir savaş başlığı taşıyabiliyor.ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman'da nükleer görüşmeler yapması bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru 'büyük bir donanmanın' geldiğini söylemiş ve Tahran'ın nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeyi içeren 'adil ve eşitlikçi' bir anlaşma müzakere etmeyi ve imzalamayı kabul edeceğini umduğunu eklemişti. Trump, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmaması durumunda, ülkeye yönelik gelecekteki herhangi bir ABD saldırısının önceki saldırılardan 'çok daha kötü' olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

