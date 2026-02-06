https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/iran-en-yeni-balistik-fuzesini-muharebe-gorevine-soktu-1103303632.html
İran, en yeni balistik füzesini muharebe görevine soktu
İran, en yeni balistik füzesini muharebe görevine soktu
Sputnik Türkiye
İran'ın en yeni balistik füzesi Khorramshahr-4'ü muharebe görevine soktuğu bildiriliyor. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T01:37+0300
2026-02-06T01:37+0300
2026-02-06T01:37+0300
dünya
ortadoğu
steve witkoff
i̇ran
abd
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran silahlı kuvvetlerinin birliklerinden Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), en yeni uzun menzilli balistik füzesi Khorramshahr-4'ü üslerinden birine konuşlandırdı. İran televizyonu PressTV'nin bildirdiğine göre, bu durumun, füzenin İran'ın savunma doktrinine dahil edildiğini gösteriyor.Yayın kuruluşunun bildirdiğine göre, Khorramshahr-4'ün menzili 2 bin kilometre (1.200 mil) ve bin 500 kilogram (3.300 pound) ağırlığında patlayıcı bir savaş başlığı taşıyabiliyor.ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman'da nükleer görüşmeler yapması bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru 'büyük bir donanmanın' geldiğini söylemiş ve Tahran'ın nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeyi içeren 'adil ve eşitlikçi' bir anlaşma müzakere etmeyi ve imzalamayı kabul edeceğini umduğunu eklemişti. Trump, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmaması durumunda, ülkeye yönelik gelecekteki herhangi bir ABD saldırısının önceki saldırılardan 'çok daha kötü' olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-ile-muzakereler-icin-ummanda-1103302389.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, steve witkoff, i̇ran, abd, abbas arakçi
ortadoğu, steve witkoff, i̇ran, abd, abbas arakçi
İran, en yeni balistik füzesini muharebe görevine soktu
İran'ın en yeni balistik füzesi Khorramshahr-4'ü muharebe görevine soktuğu bildiriliyor.
İran silahlı kuvvetlerinin birliklerinden Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), en yeni uzun menzilli balistik füzesi Khorramshahr-4'ü üslerinden birine konuşlandırdı.
İran televizyonu PressTV'nin bildirdiğine göre, bu durumun, füzenin İran'ın savunma doktrinine dahil edildiğini gösteriyor.
Yayın kuruluşunun bildirdiğine göre, Khorramshahr-4'ün menzili 2 bin kilometre (1.200 mil) ve bin 500 kilogram (3.300 pound) ağırlığında patlayıcı bir savaş başlığı taşıyabiliyor.
ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman'da nükleer görüşmeler yapması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru 'büyük bir donanmanın' geldiğini söylemiş ve Tahran'ın nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeyi içeren 'adil ve eşitlikçi' bir anlaşma müzakere etmeyi ve imzalamayı kabul edeceğini umduğunu eklemişti.
Trump, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmaması durumunda, ülkeye yönelik gelecekteki herhangi bir ABD saldırısının önceki saldırılardan 'çok daha kötü' olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.