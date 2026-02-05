https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-ile-muzakereler-icin-ummanda-1103302389.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakereler için Umman'da

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakereler için Umman’da

İran ile ABD arasında yarın yapılacak nükleer müzakereler öncesinde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomatik heyetiyle birlikte Umman’a gitti. 05.02.2026, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin beraberindeki diplomatik heyetle Umman’a hareket ettiğini duyurdu.ABD ile yarın gerçekleştirilecek müzakerelere değinen Bekayi, bu girişimin nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir uzlaşmaya ulaşma amacı taşıdığını vurguladı.İran’ın daha önce müzakere masasındayken saldırıya uğradığını unutmadıklarını hatırlatan Bekayi, buna rağmen İran halkının çıkarlarını güvence altına almak ve bölgede barış ile huzuru korumak adına diplomasiyi kullanma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.Bekayi ayrıca, sürecin şekillenmesinde rol oynayan dost, komşu ve bölge ülkelerine teşekkür ettiklerini, Amerikan tarafının ise müzakerelere sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle yaklaşmasını beklediklerini belirtti.

