Hollanda Kraliçesi Maxima orduya yedek asker olarak katıldı

Hollanda Kraliyet Ailesi, Arjantin doğumlu Kraliçe Maxima’nın yedek subay statüsünde orduya yazıldığını açıkladı. Maxima’nın yarbay rütbesine yükseltileceği ve ihtiyaç halinde göreve gönderileceği belirtildi.
Hollanda Kraliyet Ailesi, Arjantin doğumlu Kraliçe Maxima’nın yedek subay (statüsünde orduya yazıldığını açıkladı. Askeri akademide eğitime başlayan Maxima’nın yarbay rütbesine yükseltileceği ve ihtiyaç halinde göreve gönderileceği belirtildi. Kararın arkasında ise ‘Avrupa’da artan güvenlik kaygıları’ var.
Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından çarşamba günü yayımlanan açıklamada, 54 yaşındaki Maxima’nın orduya kaydı için ‘güvenliğimiz artık garanti olarak görülemez' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kraliçenin 'birçok kişi gibi ülke güvenliğine katkıda bulunmak istediği' belirtildi.
Arjantin doğumlu olan Maxima, Hollanda Kraliyet Kara Kuvvetleri bünyesinde eğitim aldıktan sonra yarbay rütbesine yükselecek. Kraliyet açıklamasında, kraliçenin ‘diğer yedek personel gibi ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirileceği’ kaydedildi.
‘Zihinsel dayanıklılık’ eğitimi
Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda Maxima’nın, ülkenin güneyindeki Breda kentinde bulunan Kraliyet Askeri Akademisi’nde ‘zihinsel dayanıklılık eğitimi’ faaliyetlerine katıldığı görüldü. Bazı karelerde kraliçenin tabanca ile atış eğitimi yaptığı da yer aldı.
Yayımlanan videoda ise Maxima’nın askeri kamuflaj kıyafetiyle engel parkurunu geçtiği, havuza atladığı ve kaya tırmanışı yaptığı görüntüler paylaşıldı.
Kızı da ‘onbaşı’ rütbesinde
Kraliçe Maxima, Avrupa’daki kraliyet ailesi üyeleri arasında askeri görev üstlenen ilk isim değil.
Kızı Prenses Catharina-Amalia kısa süre önce askeri eğitimini tamamladı ve onbaşı rütbesine terfi etti.
Avrupa’da ortak ordu tartışması
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını ciddi biçimde artırmaları ve NATO’da ABD’ye olan bağımlılıklarını azaltmaları yönünde çağrılar yaptı. Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’ı ABD kontrolüne alma yönündeki çıkışları ve müttefik
Avrupa’da zorunlu askerlik eğilimi
Hollanda’da yeni kurulan koalisyon hükümeti, gençlerin askerlik hizmetine ilişkin zorunlu bir yoklama sürecinden geçeceğini duyurdu.
Açıklamada, yeterli gönüllü çıkmaması halinde ‘kısmi zorunlu askerlik’ gibi adımların yeniden gündeme alınabileceği belirtildi.
Halihazırda dokuz Avrupa NATO ülkesinde bir tür zorunlu askerlik uygulaması bulunuyor: Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Norveç, İsveç ve Türkiye.
Hırvatistan da bu yıl zorunlu askerliği yeniden başlatmayı planlıyor. Fransa ve Almanya ise gençleri askerliğe teşvik eden yeni programlar uygulamaya koydu.