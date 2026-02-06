https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/epstein-skandali-fransayi-karistirdi-belgelerde-adi-gecen-eski-egitim-ve-kultur-bakani-jack-lang-1103316605.html

Epstein skandalı Fransa'yı karıştırdı: Belgelerde adı geçen Eski Eğitim ve Kültür Bakanı Jack Lang Bakanlığa çağırıldı

Epstein skandalı Fransa'yı karıştırdı: Belgelerde adı geçen Eski Eğitim ve Kültür Bakanı Jack Lang Bakanlığa çağırıldı

Jeffrey Epstein dosyalarında adı yüzlerce kez geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, 8 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığı'na çağırılacak. Fransız hükümeti...

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili kamuoyuna açıklanan belgelerde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, 8 Şubat’ta Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacak.Fransa Dışişleri Bakanlığı, çağrının Bakan Jean-Noel Barrot’nun talimatıyla yapıldığını duyurdu.Macron ve Başbakanlık talimatı i̇ddiasıUlusal basında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Ofisi’nin talimatı üzerine Lang’ın Epstein belgeleriyle ilgili sorulara yanıt vermek üzere Bakanlığa davet edildiği belirtildi.Kaynaklar, sürecin bizzat Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yakın çevreler tarafından takip edildiğini aktarıyor.Belgelerde 600’den fazla kez geçiyorYayımlanan Epstein dosyalarına göre Jack Lang’ın adı belgelerde 600’den fazla kez yer alıyor. Belgelerde öne çıkan detaylar arasında:bulunuyor.Louvre fotoğrafı ve Bannon mesajıDosyalarda, Epstein’in Mart 2019’da Steve Bannon’a gönderdiği bir mesaj da yer aldı. Mesajda, Paris’teki Louvre Museum önünde Lang ile çekilmiş bir fotoğraf bulunuyor.Bu görüntü, Fransa kamuoyunda tartışmaları daha da alevlendirdi.IMA ve para talebi açıklamasıParis’teki Institut du Monde Arabe (IMA) Başkanı olan Lang, 4 Şubat’ta katıldığı BFMTV yayınında, Epstein’den arkadaşlarının çekeceği bir film için maddi destek istediğini doğrulamıştı.Lang, açıklamasında,“Benim tanıdığım Jeffrey, sanata düşkün biriydi” ifadelerini kullanmıştı.'Suçları öğrenince i̇lişkimi kestim' savunmasıJack Lang, Epstein’in suç faaliyetlerini öğrendiği andan itibaren tüm ilişkisini kestiğini savundu. Herhangi bir yasa dışı faaliyetin parçası olmadığını öne süren Lang, iddiaları reddetti.Siyasilerden i̇stifa çağrısıFransa’da farklı partilerden çok sayıda siyasetçi, Epstein ile temasları ortaya çıkan Lang’ın IMA Başkanlığı görevinden istifa etmesini talep etti.Muhalefet partileri, hükümeti süreci şeffaf biçimde yürütmeye çağırırken, kamuoyunda “siyasi sorumluluk” tartışması da yeniden gündeme geldi.

