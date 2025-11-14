https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/trumptan-epstein-baglantilari-icin-bill-clinton-dahil-sorusturma-talimati-aciklamasi-1101017326.html

Trump’tan Epstein bağlantıları için Bill Clinton dahil soruşturma talimatı açıklaması

Trump’tan Epstein bağlantıları için Bill Clinton dahil soruşturma talimatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Jeffrey Epstein’ın aralarında Bill Clinton da olduğu çok sayıda üst düzey... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda Demokratlar’ın konuyu bir ‘Epstein hilesi’ olarak kullandığını söyledi ve ekledi:'Rusya suçlamaları' hatırlatmasıTrump paylaşımında sürecin siyasi bir operasyon olduğunu söyleyerek, “Bu, Rusya tezgahının bir yenisi, tüm oklar Demokratlar’ı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.2019’da ilk başkanlık döneminde Rusya'yla ilişkisi olduğuna dair haberleri saçma olarak nitelendiren Trump, bu iddiaların Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'un seçim kampanyası sırasında yaptığı hataları örtme amacı taşıdığını söylemişti.

