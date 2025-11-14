https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/trumptan-epstein-baglantilari-icin-bill-clinton-dahil-sorusturma-talimati-aciklamasi-1101017326.html
Trump’tan Epstein bağlantıları için Bill Clinton dahil soruşturma talimatı açıklaması
Trump'tan Epstein bağlantıları için Bill Clinton dahil soruşturma talimatı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Pam Bondi'den Jeffrey Epstein'ın aralarında Bill Clinton da olduğu çok sayıda üst düzey
Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda Demokratlar'ın konuyu bir 'Epstein hilesi' olarak kullandığını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Jeffrey Epstein’ın aralarında Bill Clinton da olduğu çok sayıda üst düzey isimle ilişkilerinin araştırılmasını isteyeceğini söyledi.
Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda Demokratlar’ın konuyu bir ‘Epstein hilesi’ olarak kullandığını söyledi ve ekledi:
Demokratlar, kendi sebep oldukları hükümet kapanmasından ve diğer tüm başarısızlıklarından dikkatleri başka yöne çekmek için Epstein hilesini kullanıyor. Üstelik olay Demokratlar’ı ilgilendirirken Cumhuriyetçiler’i suçluyorlar. Bu nedenle Adalet Bakanı Pam Bondi’ye ve Adalet Bakanlığı’na, FBI’daki vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein’ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve daha birçok kişi ve kurumla ilişkisini araştırma talimatı vereceğim.
'Rusya suçlamaları' hatırlatması
Trump paylaşımında sürecin siyasi bir operasyon olduğunu söyleyerek, “Bu, Rusya tezgahının bir yenisi, tüm oklar Demokratlar’ı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
2019’da ilk başkanlık döneminde Rusya'yla ilişkisi olduğuna dair haberleri saçma olarak nitelendiren Trump, bu iddiaların Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'un seçim kampanyası sırasında yaptığı hataları örtme amacı taşıdığını söylemişti.