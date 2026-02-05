https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/okan-buruk-transfer-yaptiniz-diye-kimse-size-kupa-vermiyor-1103273071.html
Okan Buruk: Transfer yaptınız diye kimse size kupa vermiyor
Okan Buruk: Transfer yaptınız diye kimse size kupa vermiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Buruk, transfer sayısının başarıyı garanti etmediğini... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, İstanbulspor’u 3-1 yendi.Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Buruk, transfer sayısının başarıyı garanti etmediğini vurguladı.
Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, İstanbulspor’u 3-1 yendi.
Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı:
Çok fazla transfer yaptınız diye kimse size kupa vermiyor. Aslolan saha içi performansı. Ben artık takımımıza, oyuncularımıza ve futbolumuzun gelişimine odaklanmak istiyorum. Transfer sürecinden çıkıp, önceliğim takıma odaklanıp oyuncularımızı her zaman hazır tutmak.