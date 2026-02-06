https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/eski-norvec-basbakani-hakkinda-epstein-ile-baglantilari-nedeniyle-yolsuzluk-sorusturmasi-acildi-1103312678.html

Eski Norveç başbakanı hakkında Epstein ile bağlantıları nedeniyle yolsuzluk soruşturması açıldı

Eski Norveç başbakanı hakkında Epstein ile bağlantıları nedeniyle yolsuzluk soruşturması açıldı

Norveç'in ekonomik suçlar polis birimi Oekokrim, Avrupa Konseyi eski genel sekreteri ve eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland hakkında soruşturma başlatma kararının, Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayınlanan dosyalarda ortaya çıkan bilgilere dayandığını açıkladı.Oekokrim direktörü Paal Loeseth yaptığı açıklamada, "Yayınlanan belgelerin kapsadığı dönemde Nobel Komitesi Başkanı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri görevlerini yürüttüğü göz önüne alındığında, soruşturma için makul gerekçeler olduğuna inanıyoruz" dedi. Jagland'a herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve soruşturma, diğer hususların yanı sıra, göreviyle bağlantılı olarak hediye, seyahat ve kredi alıp almadığını da kapsayacak. Dokunulmazlığının kaldırılması gündemdePolis ayrıca, Jagland'ın eski bir uluslararası kuruluş başkanı olması nedeniyle sahip olduğu dokunulmazlığın kaldırılmasını talep etti ve Dışişleri Bakanlığı bu talebi kabul etti. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide yaptığı açıklamada, "Bu davanın gerçeklerinin ortaya çıkarılması önemlidir" diyerek "Bu nedenle, Norveç'in Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması için bir öneri sunmasına karar verdim" ifadelerini kullandı. Jagland, Epstein ile olan bağları nedeniyle yeniden inceleme altına alınan önde gelen Norveçli isimlerden biri. Bir diğeri ise, Epstein'ın mahkumiyetinden sonra bağlarını sürdürmesinin kötü bir karar olduğunu söyleyen Veliaht Prenses Mette-Marit.

