https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/norvec-veliaht-prensesinin-epstein-baglantisina-basbakandan-kotu-muhakeme-yorumu-1103195121.html
Norveç Veliaht Prensesi’nin Epstein bağlantısına Başbakandan 'kötü muhakeme' yorumu
Norveç Veliaht Prensesi’nin Epstein bağlantısına Başbakandan 'kötü muhakeme' yorumu
Sputnik Türkiye
Norveç’te Veliaht Prensesi Mette-Marit’in, Jeffrey Epstein ile geçmişte kurduğu temaslar yeniden gündeme gelirken Başbakan Jonas Gahr Store, prensesin “kötü... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T10:37+0300
2026-02-02T10:37+0300
2026-02-02T10:37+0300
dünya
jeffrey epstein
jonas gahr store
norveç
veliaht prenses mette-marit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103194931_0:0:2689:1512_1920x0_80_0_0_7850c464128191388739f21505d593e5.png
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Veliaht Prenses Mette-Marit’in Epstein ile geçmişte kurduğu iletişim nedeniyle yaptığı “kötü bir muhakeme yaptım” açıklamasını desteklediğini söyledi. Prensesin isminin, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2011-2014 dönemini kapsayan Epstein dosyalarında yüzlerce kez geçtiği basına yansıdı.Norveç Kraliyet ailesini zor durumda bırakan gelişme, Prenses Mette-Marit’in önceki evliliğinden olan oğlu Marius Borg Hoiby’nin Oslo’da başlayacak yedi haftalık yargılaması öncesinde yaşandı. Hoiby, aralarında tecavüz ve saldırının da bulunduğu 38 suçlamayla yargılanacak.'Pişmanım'Dosyaların içeriği kamuoyuna yansımaya başlarken Mette-Marit, 31 Ocak cumartesi günü yayımladığı açıklamada Epstein ile temas kurmuş olmaktan pişmanlık duyduğunu dile getirerek, “Kötü bir muhakeme sergiledim ve Epstein ile herhangi bir iletişimim olmasından dolayı pişmanım. Bu durum gerçekten utanç verici” ifadelerini kullandı. Prenses ayrıca Epstein’in mağdurlarına yönelik “derin sempati ve dayanışma” mesajı verdi.Eski başbakan Epstein adasında tatilini iptal etmişNorveç Başbakanı Store’nin prensesin açıklamasına katıldığını belirtmesi, Norveç’te nadir görülen bir çıkış olarak değerlendirildi. Başbakan, eski Başbakan Thorbjorn Jagland’ın da Epstein’in özel adasında aile tatili planlamasıyla ilgili “kötü karar” verdiğini düşündüğünü söyledi. Jagland’ın daha sonra bu tatili iptal ettiği aktarılıyor.Dosyalarda Palm Beach ziyareti detayıYayımlanan belgelere göre Veliaht Prenses Mette-Marit’in Ocak 2013’te Epstein’in Palm Beach’teki evinde dört gün kaldığı iddia edildi. Ayrıca prensesin resmi e-posta hesabından Epstein’e bir email gittiği de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ingilterenin-eski-washington-buyukelcisi-epstein-baglantilari-nedeniyle-isci-partisi-uyeliginden-1103192947.html
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103194931_56:0:2443:1790_1920x0_80_0_0_42023a26cc7ab275e52876791bb3603f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jeffrey epstein, jonas gahr store, norveç, veliaht prenses mette-marit
jeffrey epstein, jonas gahr store, norveç, veliaht prenses mette-marit
Norveç Veliaht Prensesi’nin Epstein bağlantısına Başbakandan 'kötü muhakeme' yorumu
Norveç’te Veliaht Prensesi Mette-Marit’in, Jeffrey Epstein ile geçmişte kurduğu temaslar yeniden gündeme gelirken Başbakan Jonas Gahr Store, prensesin “kötü bir muhakeme” yaptığını kabul etmesine katıldığını açıkladı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Veliaht Prenses Mette-Marit’in Epstein ile geçmişte kurduğu iletişim nedeniyle yaptığı “kötü bir muhakeme yaptım” açıklamasını desteklediğini söyledi.
Prensesin isminin, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2011-2014 dönemini kapsayan Epstein dosyalarında yüzlerce kez geçtiği basına yansıdı.
Norveç Kraliyet ailesini zor durumda bırakan gelişme, Prenses Mette-Marit’in önceki evliliğinden olan oğlu Marius Borg Hoiby’nin Oslo’da başlayacak yedi haftalık yargılaması öncesinde yaşandı. Hoiby, aralarında tecavüz ve saldırının da bulunduğu 38 suçlamayla yargılanacak.
Dosyaların içeriği kamuoyuna yansımaya başlarken Mette-Marit, 31 Ocak cumartesi günü yayımladığı açıklamada Epstein ile temas kurmuş olmaktan pişmanlık duyduğunu dile getirerek, “Kötü bir muhakeme sergiledim ve Epstein ile herhangi bir iletişimim olmasından dolayı pişmanım. Bu durum gerçekten utanç verici” ifadelerini kullandı.
Prenses ayrıca Epstein’in mağdurlarına yönelik “derin sempati ve dayanışma” mesajı verdi.
Eski başbakan Epstein adasında tatilini iptal etmiş
Norveç Başbakanı Store’nin prensesin açıklamasına katıldığını belirtmesi, Norveç’te nadir görülen bir çıkış olarak değerlendirildi. Başbakan, eski Başbakan Thorbjorn Jagland’ın da Epstein’in özel adasında aile tatili planlamasıyla ilgili “kötü karar” verdiğini düşündüğünü söyledi.
Jagland’ın daha sonra bu tatili iptal ettiği aktarılıyor.
Dosyalarda Palm Beach ziyareti detayı
Yayımlanan belgelere göre Veliaht Prenses Mette-Marit’in Ocak 2013’te Epstein’in Palm Beach’teki evinde dört gün kaldığı iddia edildi. Ayrıca prensesin resmi e-posta hesabından Epstein’e bir email gittiği de yer aldı.