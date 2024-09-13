https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/afad-duyurdu-erzincan-ve-kutahyada-pes-pese-deprem-1087974481.html

AFAD duyurdu: Erzincan ve Kütahya'da deprem

AFAD duyurdu: Erzincan ve Kütahya'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'ın açıklamasına göre Erzincan'da 4.1, Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T10:00+0300

2024-09-13T10:00+0300

2024-09-13T10:04+0300

türkiye

deprem

son dakika

afad

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Sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi.Kütahya'da depremAFAD'ın açıklamasına göre ilk deprem Kütahya'da 09:03'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu.Deprem mi oldu?Yaklaşık bir saat sonra ise Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği ifade edildi.

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