https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/afad-duyurdu-erzincan-ve-kutahyada-pes-pese-deprem-1087974481.html
AFAD duyurdu: Erzincan ve Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Erzincan ve Kütahya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın açıklamasına göre Erzincan'da 4.1, Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:00+0300
2024-09-13T10:00+0300
2024-09-13T10:04+0300
türkiye
deprem
son dakika
afad
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Sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi.Kütahya'da depremAFAD'ın açıklamasına göre ilk deprem Kütahya'da 09:03'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu.Deprem mi oldu?Yaklaşık bir saat sonra ise Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/afad-deprem-konutlari-kura-cekimine-baslandigini-duyurdu-1087941636.html
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AFAD duyurdu: Erzincan ve Kütahya'da deprem
10:00 13.09.2024 (güncellendi: 10:04 13.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD'ın açıklamasına göre Erzincan'da 4.1, Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre ilk deprem Kütahya'da 09:03'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu.
Yaklaşık bir saat sonra ise Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği ifade edildi.